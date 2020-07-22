合體陳其邁造勢　蔡英文蘇貞昌本週末重磅出馬輔選

高雄市長補選投票進入倒數計時，選情也逐漸加溫中，陳其邁競選團隊總幹事趙天麟表示，陳其邁的支持度穩定領先，尤其受到20至35歲高雄年輕選民支持，目前希望能衝高投票率。兼任民進黨主席的蔡英文總統和行政院長蘇貞昌都將於本週末南下高雄，與民進黨推出的高雄市長候選人陳其邁合體造勢。為了衝高得票數，陳其邁每天從早到晚排滿競選、拜會行程，今天就一口氣排了九個公開行程，希望能在選前最後一個月集中做最後衝刺。蔡英文前天也以民進黨主席身份，在民進黨全國黨代表大會下達動員令，要求全黨上下「一天當兩天拚」，與陳其邁一起為高雄迎回昔日光榮。陳其邁競選總部表示，蔡英文總統將在本週日出席「百工百業挺其邁大會」，與陳其邁合體。緊接著又將於8月1日舉辦社群之夜高雄限定場「人蔘大邁進」，邀請許多重量級神祕嘉賓和樂團出席，號召所有「辣台派」和「邁粉」站出來，欲參加社群之夜的民眾可於蔡英文LINE@上報名。陳其邁競選總部指出，被大家稱為「緊緊緊」的陳其邁也將在本週六與行政院長蘇貞昌「衝衝衝」合體，於高雄展覽館舉辦「緊衝連線大造勢」，除了加強民眾對於緊衝連線在防疫過程中的高效率、高執行力印象之外，也要宣示行政院未來對高雄的支持，歡迎支持者踴躍前往加油。針對目前選情，趙天麟表示，目前的「大陸軍計畫」將會把高雄分為「八大戰區」，由八名高雄市民進黨立委擔任各區指揮，預計在七月底前完成相關後援會成立活動。此外，從8月3日開始，陳其邁與團隊將會進行車隊掃街，掃遍高雄各行政區，替選情點火，並且邀請綠色執政縣市長和民進黨立委輪番站台，推出親子活動、直播、掃街等活動，將支持陳其邁的聲量擴散出去，力求最後兩週做最後衝刺，爭取認同陳其邁理念的選民出門投下改變高雄的關鍵選票。新聞來源為Newtalk 新頭殼