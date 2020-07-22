國民法官法三讀　柯建銘：在野黨不該淪為司改會打手

立法院臨時會今天（22日）在不斷電表決下，三讀通過《國民法官法》，對此，民進黨團總召柯建銘向在野黨、民間團體呼籲，應停止抹黑，並批評司改會找義和團來當自己的御林軍，「在野黨就成了被利用的工具跟打手」。立法院第10屆第1會期第1次臨時會今天落幕，在通過《國民法官法》、華航、護照正名案後，民進黨立法院黨團總召柯建銘偕幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱及立委周春米、劉世芳、郭國文、何志偉召開「司法改革向前邁進」記者會。柯建銘向在野黨喊話「停止抹黑」，不論是陪審制、兩案併行制度都不可行，他指出，民進黨在民國75年、戒嚴時期，因避免國民黨持續利用內亂外患罪來壓迫人權，在行動綱領中，通過內亂外患罪案件的審理中，必須以政黨代表、國會代表以及社會公正人士組成陪審團進行公開審判，但時至今日，轉型正義已法制化，時空背景早就不同，且當時的陪審團亦非現在在野黨所提的陪審團。柯建銘說，在野黨所提的不論是陪審制，或是兩案並行制都是不負責任的，甚至淪為陪審團、司改會的打手，一個政黨沒有主體性，該如何面對台灣社會？對於被民團點名柯建銘曾領銜提出陪審制，柯建銘也感概說，黨團當年由他領銜、代表司改會提出陪審制，也請時任司法法制委員會召委吳宜臻提出參審制，本黨團委員間也互相連署，藉此阻擋國民黨觀審制，而在第8屆屆期不連續後，也未提案，「我幫你們提案、一起打戰，如今卻反咬人一口，這樣道德嗎？我們表達高度遺憾」。此外，柯建銘批評，國民黨團在審議法案之初，提出與司法院版非常類似的參審制，後來為了杯葛民進黨，又支持參審陪審兩制並行，表決時，突然提出修正動議，納入將涉及《國安法》、《國家機密保護法》、《政黨法》、《促轉條例》的案件列入參審範圍，「顯然就是為了反對而反對，製造出一台根本跑不動的拼裝車」。柯建銘也在臉書上說，身為立法委員，必須擔負起責任，不能民間團體說什麼或是司改國是會議的投票結果是什麼，不加思索就照單全收，「司改會找義和團來當自己的御林軍，在野黨就成了被利用的工具跟打手」。柯建銘批評，司改會與在野黨，刻意透過所謂的權威效應來污名化法官，懷疑台灣的法官不值得信任、都會貪贓枉法或是操守有問題，但他認為，司法體系確實有需要檢討的地方，但不是利用這種無限上綱的攻擊方式來進行，中間討論本來就是為了讓職業法官能夠在國民法官有疑問時，由職業法官回答國民法官，但在野黨卻不斷抹黑。他強調，民進黨的版本中，直接明定職業法官的釋疑只能在國民法官提出時才可以進行，民間原有的疑慮早該消除，而在野黨跟有心人士的扭曲抹黑，也該適可而止。柯提及，身為執政黨黨團，他們負責地提出《國民法官法》修正版本，在這個版本中，實踐了許多進步的司法改革理念，包括人民參與審判、起訴狀一本以及全面證據開示等，民進黨黨團始終站在改革的第一線，而這也是民進黨推動司法改革的重大里程碑，期盼司法制度在人民參與審判後，能夠注入活水，讓人民願意信任司法制度，使台灣的訴訟體系能夠更公平，更符合人民期盼。新聞來源為Newtalk 新頭殼