註銷李眉蓁黨籍？地方憂江啟臣再不出手恐如三峽大壩潰堤

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被踢爆碩士論文有上百頁內文涉及抄襲，國民黨主席江啟臣今天到彰化縣黨部召開行動中常會，全場不提此事，已有消息指出，藍營內有人建議至少撤銷李眉蓁黨籍，以無黨籍參選，替國民黨設立「防火巷」。而藍營地方各系統情緒早已炸鍋，甚至還向綠營大吐苦水，認為高雄市議長補選，江啟臣不應再插手了；綠營地方人士則認為，江啟臣若再不出手，恐如三峽大壩潰堤。李眉蓁22日上午召開記者會，57秒的談話中並未正面回應自己論文的爭議，而是顧左右而言他，把蔡英文總統、對手陳其邁、前高雄市長韓國瑜、前議長許崑源牽扯進來，反而掀起更大的反彈。而在國民黨在彰化的中常會上，江啟臣對於李眉蓁碩士論文風波一字不提，卻被媒體捕捉到秘書長李乾隆跟江啟臣咬耳朵說：「李眉蓁那個不受控了」，也顯示國民黨內部陷入難以救火的困境。在地方上，藍營地方幾個系統都已炸鍋，甚至忍不住跟綠營大吐苦水。有媒體報導指出，黨內有人向江啟臣建議，黨中央應該要求李眉蓁誠懇地向外界道歉，甚至自行宣布退選，以「斷尾求生」。地方人士證實，已經有幾個系統放話，認為李眉蓁應該要「撤銷黨籍」，讓她以無黨籍參選，把李眉蓁的誠信問題，限縮於她個人；另外有藍營議員向地方分析，李眉蓁先前是親民黨，是靠行到國民黨，現在卻變成國民黨高風險負債，撤銷她的黨籍，以無黨籍參選，主要是讓國民黨不要被波及的「防火巷」。地方人士還指出，這勢必會延燒到議長補選，許多議員私下表示，江啟臣當初力排眾議，在沒有充分黨內協調下，堅持讓李眉蓁參選，現在搞到這個境地，他的決策品質與領導，已經面臨高度危機，如果還要插手議長補選，就是「注定一死」。而綠營地方人士則說，江啟臣的決策又陷入舉棋不定的泥淖裡，李眉蓁的這件事，如果沒有快刀斬亂麻，就這樣放著實在太可怕，根本就像三峽大壩準備要潰堤，最後殃及的不會只是他個人主席寶座，甚至整個國民黨都一同陪葬。