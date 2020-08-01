國際齊聲譴責DQ 港民主派再祭出後備人選

香港立法會選舉將在9月6日舉行，近日港府卻大規模將12名民主派參選人DQ(裁定提名無效)，名單內除了「抗爭派」代表黃之鋒，就連立場較為溫和的公民黨議員郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒、鄭達鴻及專業議政的梁繼昌也含括在內。對於這波突如其來的DQ，許多先前沒有參與初選的泛民人士，如現任議員李予信、律師戴啟思即被視為民主派的後備人選，趕在提名最後一日(31日)報名參選。然而公民黨主席梁家傑卻也表示，該批後備人選與公民黨立場相同，不必對通過提名抱有太大期望。港府無所不用其極的手段，已引發國際社會輿論。由英國保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）發起的「對華政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC)已連署各國發起聲明，譴責中國政府藐視香港人權。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）也發表聲明，指出港府作為破壞了一國兩制的完整性。對此，末代港督彭定康則透過英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）發表聲明，形容這次的DQ是一場駭人的政治清算，指北京罔顧《中英聯合聲明》的承諾，利用國安法奪走港人的公民權力。面對國際強烈的譴責聲浪，港府仍然強硬表示參選人必須遵從、甚至推廣基本法，並於30日發出新聞稿，條列出十二位提名無效參選人的「五宗罪」：一丶支持香港獨立或民主自決；二丶尋求外國干預香港事務；三丶原則上反對《港區國安法》；四丶表明意圖在確保於立法會佔多數後無差別地否決政府提出的議案；五丶拒絕承認中國對香港行使主權等，不可能真誠地擁護《基本法》，故不可能履行立法會議員職責。此外，中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(中聯辦)也在30日對香港選舉委員會的決定表示讚揚，指稱泛民派參選人的政治觀點「已超過法律底線」。新聞來源為Newtalk 新頭殼