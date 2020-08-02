李眉蓁選不好江下台負責？ 朱立倫：就當作有危機意識

國民黨昨天贏下高雄市議長補選後，2周後，就輪到高雄市長補選投票，外界看好民進黨候選人陳其邁當選，而國民黨候選人李眉蓁選情堪憂，甚至被認為，若選得太差，國民黨主席江啟臣恐被要求下台負責。對此，國民黨前主席朱立倫樂觀表示，就當作有危機意識，大家更團結、更努力面對李眉蓁的得票率若不如預期，江啟臣、國民黨秘書長李乾龍被外界點名，屆時應請辭負責的聲音。朱立倫回應，前一段時間，對高雄市議長補選也有這樣的質疑，就當作有危機意識，大家更團結、更努力，不管是他本身或江啟臣，每一位都努力來支持李眉蓁，不管怎麼樣，希望8月15日將支持者都催出來投票。朱立倫強調，相信接下來就是大家繼續努力，不要讓任何危機成為事實，讓國民黨市長候選人順利當選。媒體提及，若江啟臣請辭，國民黨內可能提案提早改選國民黨主席。朱立倫表示，現階段唯一的一條路，就是在8月15日以前，大家全力加油，不要再有任何的假設，之後來有很多事情要做，包括黨內改革、修憲議題等，還有很多在野黨要一起努力的事情。媒體也追問，朱立倫本身有沒有可能再參選黨主席？朱立倫並未否認，但也回應稱，現在只能說，在8月15日以前，大家一起努力，8月16日以後還是要團結，讓江啟臣帶領大家一起做修憲的改造。新聞來源為Newtalk 新頭殼