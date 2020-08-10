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李進勇視察高雄市長補選作業模擬演練 務求零缺失

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-10 22:30:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
高雄市第3屆市長補選即將在8月15日舉行投票，中央選舉委員會主任委員李進勇今(10)日南下慰問高雄市選舉委員會工作同仁辛勞，並在總幹事駱邦吉的陪同下，視察選舉票印製作業、三民區選務作業中心及電腦計票模擬演練。

李進勇表示，選舉票印製、運送、分發、保管等安全維護工作，責任重大，提醒相關單位，務必依據安全維護計畫確實執行，做到萬無一失、滴水不漏，共同維護選票安全，確保投開票結果的公信力。

高市選委員會表示，選舉票印製期間，由監察小組委員到場監印，並請高雄市政府警察局24小時派員擔任警衛、消防局派員擔任消防安全維護。選舉票運送至各區選務作業中心時，由警察機關全程護送，點算選舉票時，也將全程錄影，並請高雄市政府警察局派員全天候擔任警衛，而工作人員進出印刷廠及選務作業中心也都應落實安全檢查。

此外，李進勇今日也特別前往高雄市三民區選務作業中心，瞭解選務應用物品及防疫物資準備情形。投開票所需應用物品包括：投票圈選工具、標語、書冊表件、防疫物資等，都已置入大型整備背包中，準備送往各投開票所。

另高市選委會今日也為這次補選辦理第1次電腦計票模擬演練，參與演練單位包括高雄市選情中心及各區選務作業中心，演練重點除了針對斷電、切換備援主機、切換異地備援系統、更正報告表等異常狀況進行模擬演練外，同時，也進行人工計票作業程序演練，確保硬體系統設備正常運作，並增進全體計票工作人員系統操作的熟練度。

李進勇視察電腦計票模擬演練時表示，電腦計票系統提供民眾即時開票結果，除了需要穩定、可靠的系統，也要提升計票工作人員對於計票作業程序的熟練度與各種狀況應變處理能力，李進勇提醒計票團隊上緊發條，務必達到零缺失目標，並預計在8月14日進行第2次全市總演練，確保計票正確無誤。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

高市選委會 高雄市長補選 中選會 電腦計票模擬 李進勇

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