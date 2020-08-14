高雄補選必知！一張圖帶你看各黨市長政策最終對決

產業方面：
陳其邁銜接中美貿易戰與科技供應鏈重組脈絡，推動橋頭科為主的南部科技走廊、高階製造中心、設置新創園區助青創、加速亞灣經貿數位發展、引進文策院、設計院進駐高雄來發展文化創意產業。
吳益政認為蓋科學園區已是舊思維，希望產業與有機農業共存，發行高雄幣促進在地經濟，直接補助設計人才進駐閒置空間來媒合製造業升級。
李眉蓁表示當選後要先「界定何謂旗艦產業」，很有可能種甘蔗釀蘭姆酒會是她的首選。
交通方面：
陳其邁和吳益政都支持輕軌與捷運建設和接駁配套，但陳其邁更強調以TOD精神，場站開發結合商圈、社宅、運動中心的模式，並透過數位工具來進行運具整合（MaaS），吳益政則希望引進豐富的共享交通提供不同接駁工具。李眉蓁提出部分建設名稱，論述仍待補充。
財政方面：
陳其邁說明，在蔡英文上台後，高雄在一般補助與專案補助款方面獲得投資遠較馬政府時期多，例如勞健保補助增加173億，2017-2020Q1中央補助達1759億，包含多項重大投資，他認為，改善高雄財政不能只依賴統籌分配稅款，希望爭取中央更多預算資源，和地方通力合作，促進城市發展、產業轉型，帶動商機。
吳益政認為，馬政府時代積欠高雄少撥給的818億統籌分配款，不該怪中國黨，應該由蔡英文、蘇貞昌和陳其邁負責。他希望進一步修改財政收支劃分法，讓高雄獲得更多補助。並認為分配公式修正後台北分配款是否減少並不是重點。李眉蓁贊成開源節流，增加高雄稅收，內容仍代白皮書說明。
環境與防災方面：
針對環團需求，三位候選人原則上均同意，陳其邁表示要建立定期「空氣污染防止會議」並與台大公衛學院合作進行大林蒲等地區的流行病學調查，吳益政則額外提出要設定「每年減碳行程進度表」，以監測政府的工作成效，並開徵燃煤税，來補助環保產業。李眉蓁則要在5年內超英趕美，領先全球達成「淨零碳排」，但並無說明減煤以外的配套措施。
陳其邁另外強調「全流域治水」，並透過大數據建立系統性防災能力，吳益政強調要取用「伏流水」，而李眉蓁則表示要「用海水沖馬桶」來增加水資源。
教育社福方面：
陳其邁表示要廢除滿天星計畫（每人補助60-90萬元出國一年之計畫），將經費用於「數位拉近城鄉」、技職教育等，並同時推動「多語學習語母語教育」，吳益政表示「全力支持滿天星計畫」，認為公務人員在職期間，再教育也非常重要。李眉蓁則強調，絕對會延續韓國瑜推動的滿天星計畫。
社福方面，陳其邁表示，將增加長照據點與能力，並讓非營利幼兒園，教保中心，前瞻幼稚園建設，社區關懷據點加倍。吳益政表示要善用閒置空間做長照，並增加公托、公幼，希望中籤率一半以上甚至免抽籤，李眉蓁則強調「托幼、校安、顧長輩」與青銀共居。
新聞來源為Newtalk 新頭殼