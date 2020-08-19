陳玉珍率團赴東沙考察傳20官兵禁假　陳柏惟：請疼惜國軍

對於陳玉珍安排內政委員會的委員赴東沙島考察，民進黨立委痛批是花公帑「偽出國」；陳玉珍則反駁，考察在5月就已經規劃，當時因為天候因素無法成行，行程才延後至今，考量的是國軍士氣。而最近一次立法院委員會赴東沙島考察是在2018年5月，由民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲率隊，包括蔡適應、羅致政及林麗蟬等3位委員一同前往考察，陳玉珍反問：「民進黨召委安排考察東沙島就天經地義，國民黨召委安排考察就是添亂？」
對此，陳柏惟18日在臉書PO文提到，最近因美中摩擦，南海局勢相當詭譎，比如《The Drive》的專欄《The War Zone》就判斷，在南海北方的永興島，中國很可能部署了轟6轟炸機。美國當然不是塑膠做的，偵察機、巡邏機、航空母艦頻頻 「路過」，監視、偵查的密度比以往都高，警示的意味很濃厚。為什麼南海這麼搶手，除了天然資源之外，南海是東亞航運必經要衝，相當於台灣對外生命線之所在。陳玉珍想去的東沙，鄰近海域蘊藏石化能源、又離中國沿岸近，是南海北側最大島嶼，戰略敏感性高，因此承受的壓力也特別大。
陳柏惟指出，在共軍針對東沙野心日增，甚至安排奪島演習之際，我軍健兒早已全員投入加強戰備，很多前線官兵私下抱怨，弟兄們假期減少許多，就為了配合戰訓，結果陳玉珍說要來東沙考察，不僅佔用一週只一班的飛機機位，還有不少官兵被拉下班機禁假。陳柏惟接著強調，考察當然是委員職務的一部分，但在前線緊繃時，除了添亂，又讓好不容易能跟親友團圓的國軍又落空，就失去了考察原本的意義。他說：「希望站在國防優先、疼惜國軍的立場，預計考察的前輩、同事們，能多三思此時此刻去東沙是否得宜？」
而依照20日當天東沙考察團的時程規劃，將由陳玉珍帶隊，包括立委鄭天財、林為洲、溫玉霞、林奕華、鄭正鈐、林文瑞、葉毓蘭、李德維、翁崇鈞，以及身兼國民黨主席的江啟臣等，預計上午10點10分抵達東沙機場；抵達後將先進行東沙任務現況簡報、座談，隨後赴忠義碼頭與國碑合影，並於11點10分前往東沙島考察島上設施。考察團於中午用餐後，規劃12時20分赴大王廟祈福，並考察海洋國家公園管理處東沙管理站；最後於下午1點回到東沙機場，預計下午2點10分抵達高雄小港機場，考察行程共計4小時。
新聞來源為Newtalk 新頭殼