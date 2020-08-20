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陳佩琪當柯粉精神領袖？民眾黨內雜音多

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-20 11:13:33

▲ 民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪擔任柯粉的「精神領袖」來直接管理，不過黨內人士憂心，恐僅是疊床架屋，無法解決根本問題。（圖／新頭殼）
▲ 民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪擔任柯粉的「精神領袖」來直接管理，不過黨內人士憂心，恐僅是疊床架屋，無法解決根本問題。（圖／新頭殼）
民眾黨主席柯文哲上週於黨政會議下令整頓兩派的柯粉後援會，並有意讓妻子陳佩琪擔任柯粉「精神領袖」，直接管理志工。據了解，柯文哲想將柯粉志工轉化成陸軍部隊，更便於佈局未來選舉的組織動員，但黨內也出現不少雜音。有黨內人士憂心，柯無意成立地方黨部認真經營基層，從沒看過這樣直接下手管理粉絲社團，恐僅是疊床架屋，無法解決根本問題。

柯文哲粉絲社團主要可分為兩派，一派是柯粉俱樂部，另一派則是民眾黨後援會，由於兩派經常傳出誰是「正統」之爭，並自認為都是經過官方授權的粉絲團，紛擾不斷、頻傳內鬥爭議，柯文哲早就想下手整頓。

柯文哲這次拋出讓陳佩琪擔任柯粉「精神領袖」的想法，民眾黨立委蔡壁如日前受訪證實，柯粉志工有自己想法，是民眾黨珍貴的資產，志工、後援會願意無私的幫忙，而柯覺得陳佩琪比較有親和力，可以來當志工的精神領袖，有跟她提過，她也認為是很好的idea，但不知道陳佩琪體力、行程上是不是可以跑得完，「但我樂觀其成，而且認為是不錯人選」。

而柯文哲也說，民眾黨支持者常常就是很有意見，很會表達想法，陳佩琪是小兒科醫師，比較有耐性，所以有問陳佩琪要不要去傾聽大家意見？陳佩琪則表示，柯文哲曾跟她說，現在柯粉陣容愈來愈龐大，很多是因為「琪粉」的關係，若她假期沒有醫療工作，也願意去與柯粉吃飯聊天。

有黨內人士透露，柯文哲下令想由陳佩琪出馬來統整粉絲團兩大派系，因認為這些柯粉志工都是資產，想直接管理志工群，將此轉化成未來選舉的陸軍部隊，希望未來不要再重蹈覆徹，並解決被外界認為一直有粉絲團鬥爭的問題。

不過，在這次高雄市長補選挫敗後，柯文哲仍未好好思考深耕基層、從地方組織開始的問題，迷信將志工當陸軍，憂心可能只是疊床架屋，無法有效解決民眾黨在地方耕耘不足的根本窘境。

有黨內人士直言，通常這種粉絲後援會，都是粉絲自發性的支持，怎麼會是由官方直接下手管理？柯文哲若想拿回主導權，應該成立所謂地方總服務處或藉由黨中央來建立窗口，聯繫柯粉後援會，這樣定位比較明確。

此外，另有黨內人士質疑，柯文哲只是想把柯粉志工能量直接變陸軍，是不是不願意花錢請人、經營基層，只想大量用民眾黨的免費志工？

雖然，陳佩琪長期以來對丈夫柯文哲的支持難以抹滅，可謂是「最大的柯粉」，且對於中央防疫政策敢怒敢言，受到許多粉絲喜愛。但若擔任柯粉「精神領袖」，以官方角色來組織管理志工群，可能也會被質疑介入黨內運作，讓民眾黨面臨從柯文哲的「一人政黨」成為「家族政黨」的更大困境。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

柯文哲 民眾黨 陳珮琪 組織動員 柯粉

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