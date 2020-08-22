廣設服務處提早佈局2022？柯文哲：按部就班順其自然

民眾黨港湖服務處上午10時在內湖區成功路原黃珊珊服務處揭牌成立，去年黃被延攬進北市府擔任副市長，但包括目前擔任台灣民眾黨發言人的陳宥丞等原服務團隊成員都依舊留在港湖地區做選民服務，今天的成立大會，除了黃珊珊本人回「娘家」站台，5位黨籍立委高虹安、蔡壁如、張其祿、賴香伶、邱臣遠皆應邀出席；柯文哲表示，做為一個黨還是要有地方組織，誇讚陳宥丞是一個很有潛力的年輕人，他願意在這邊深耕服務，黨當然要給予鼓勵與支持。
過去黃珊珊在港湖區選市議員就擁有高支持度，外界認為若民眾黨派人參選下屆市議員，贏面不小。柯文哲回應，不管怎樣，都要努力，「成功有三個要素，天分、運氣、努力，天分是父母決定的，運氣老天決定，只有一個是靠自己叫努力，所以我覺得我們很認真的年輕人還是要給他鼓勵。」
媒體問及今天包括港湖區及基隆都分別成立服務處，算是提早布局2022縣市長選舉?「這個都講太早了！」柯文哲表示，認真的過每過一天、按部就班的去做，這是他最近的體悟，就算是明治維新也不像大家想像那樣，一二三日本就改變了，明治維新大概也花了40年，「所以不要幻想一天改變這個國家，按部就班的去做就可以了。」
柯文哲透露，接下來的確有打算在台北市其他行政區也成立服務處，至於是否提名人選參選，則要看能否找到適當人選 :「還是一樣，按部就班、不要強求，有適當人選我們就一步一步展開。」對於民眾黨打贏市長選舉可能性，柯說，要當台北市長，以他個人的經驗也是一樣按步就班，要一樣樣的學習，「沒有那麼容易。」
媒體詢問現在民眾黨人選多是吸收其他政黨或和親民黨合作，柯文哲說，民眾黨是一個柔性政黨，所有的黨派都有，他認為台北市政府就是一個非常典型的例子， 有各黨各派各種立場的人，但大家都可以合在一起工作，就是一個很好的模範。
新聞來源為Newtalk 新頭殼