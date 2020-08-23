AIT處長出席823金門紀念活動　府：感謝美國友人

蔡英文今日上午前往金門太武山忠烈祠出席「八二三戰役62周年追思祭悼活動」，向英勇殉國的將士們上香、獻花，代表政府與人民表達緬懷與敬意。出席者包括，國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘、金門防衛指揮部指揮官賀政及金門縣長楊鎮浯等人，也包括美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）。
關於媒體詢問酈英傑今日出席金門「823戰役62週年紀念追悼活動」一事，總統府發言人張惇涵回應表示，感謝美國友人參與今日活動，特別在饒富意義的這天，共同追思過去先人的犧牲奉獻，守護住台澎金馬的安全，維護住區域的和平，也進一步帶來了台灣的民主自由。
張惇涵表示，而823的精神也再再提醒我們，國家主權、民主自由是要靠每一位國人共同捍衛的，抬頭挺胸捍衛國家主權與尊嚴，是一件自然且自豪的事。而台灣也會持續與理念相同的國家持續深化合作，共同為區域的和平穩定以及共同的繁榮與福祉貢獻努力。
對於這場活動，金防部也指出，回顧戰史，共軍在民國47年8月23日傍晚，對我金門猝然發動猛烈砲擊，掀起震驚中外的「八二三砲戰」，當年中共企圖以優勢密集火力，一舉擊潰我金門防線，但在全島軍民秉持「同島一命」、「與陣地共存亡」的堅持下，徹底粉碎中共「解放臺灣」的美夢，更讓全世界看見我國誓死捍衛國家主權及自由民主的決心，不但創造國軍戰史上光榮的一頁，更為國家奠基安定繁榮與臺海長期的和平發展。
新聞來源為Newtalk 新頭殼