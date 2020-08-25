感嘆他故意無視中共傲慢！蔡詩萍：馬英九沉迷於九二共識

蔡詩萍今（24日）發文表示，看前任總統與現任總統，隔空對嗆，做評論的他，其實蠻感慨的。因為曾經幫過馬總統選舉，既然幫他，當然不是盲目的幫，是認同他的某些理念與立場。但看到他屢屢站在第一線，扮演嗆聲蔡英文政府的高分貝炮手，自己反倒是「頗有異議」的。
蔡詩萍指出，自己並非完全贊成蔡英文，但也深深知道，蔡英文的兩岸政策，一則有她的論述傳承，二則有時空環境的現實性。「這兩點，很重要」。馬英九總統也有他的論述依據，他的「九二共識」同樣有時空條件的配合。
蔡詩萍認為，從這兩點而言，蔡英文與馬英九的對嗆，基本上，是兩套價值觀完全迥異的論述的對尬，會激烈碰撞，是必然。但兩套完全不同的論述，何以都有民意支持？這就要回到台灣現實政治裡，去深思線索了。
蔡詩萍指出，從歷史累積的土壤看，馬英九的觀點，不能說沒有社會基礎。但2008年他能勝選，能創造「九二共識」氛圍，難道不是因為大環境使然嗎？尤其，中共「胡溫體制」的溫和路線。當2014年太陽花學運爆發，中共的權力核心，轉移到習近平強悍的立場時，台灣內外的因素都在變化，與其說是民進黨，蔡英文的論述取得成功，不如說，何嘗不是國民黨，馬英九的路線，沒有「與時俱進」呢？
蔡詩萍接著表示，當2019年習近平把「九二共識」硬套上「一國兩制」的框架，當香港的反送中，讓人看破「一國兩制」的恐怖時，還主張「九二共識」的人，其實完全忽略了，當下的時空裡，期盼兩岸和平，到底該怎麼做的關鍵：是一廂情願，期待中共的善意？還是，我們自己先站穩立場，自立自強？
蔡詩萍提到，馬英九的八年執政，確實「九二共識」算成功，但以當今習近平年代，還有成功條件嗎？如果，你真心誠意不要「台灣被香港化」，習近平的中共當局肯點頭嗎？這才是，為何馬英九不能再「沉迷於」當時「九二共識」的順遂，而「嚴重忽視」或「故意看不見」此時中共的傲慢與偏見！
蔡詩萍強調，非常不願意看到卸任總統，在爭議性的問題上，有太多表態。這會讓卸任總統失去高度，變成黨派化。我們看美國政治傳統，基本上，卸任總統除了為自己黨的提名人助選，有時會出現攻擊它黨候選人的畫面，否則，多半是維持緘默的。
蔡詩萍也提出擔心，馬英九前總統「管太多」政治現實，又介意太多自己的主張被時代更替，結果是，造成國民黨內很大的尷尬，年輕世代反對你嗎？被外界見縫插針；但如果支持你呢？又給人奶水戒不掉的「靠輩」困窘。呼籲馬英九「應該多想想」！