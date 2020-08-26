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時力錄音檔風波未止　黃國昌深夜發布16分鐘影片回應

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-26 08:46:58

▲黃國昌25日深夜上傳16分鐘長影片，對近日的錄音風波一次講清楚。（圖／翻攝黃國昌臉書）
▲黃國昌25日深夜上傳16分鐘長影片，對近日的錄音風波一次講清楚。（圖／翻攝黃國昌臉書）
時力日前爆發錄音檔風波，爆出內部選舉黑箱內幕，導致苗栗縣議員曾玟學退黨。《聯合報》25日報導稱，錄音檔內容除了有黃國昌批評曾玟學，還包括黃國昌指現在總統民調的不表態率越來越高，民眾對柯文哲、郭台銘有期待「不是因為他們好，是因為大家肚爛」；還說「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」、「你設想，今天總統辯論台，是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」。對此，黃國昌在臉書發布16分鐘影片一一說明，並透露，此時此刻，只有失望與難過，但不會對任何人做任何指控，希望所有責難，到他為止。

黃國昌25日晚間在臉書表示，針對私下在信任的夥伴間試圖化解紛爭、讓各種不同情緒得以宣洩的聊天，被私下錄音，而後遭外部惡意剪輯，以及曾玟學退黨的風波，他不想多說什麼，希望讓所有責難與誤會到他為止。為了避免支持者的困惑與誤會。他用影片把事件回答清楚。黃國昌「我真的很難過，希望所有的爭執，到我為止，我全部承擔。對於時代力量，雖然未能讓大家滿意，但我真的已毫無保留地盡心盡力」。並強調，對台灣社會有意義的，不是這種政黨內鬥，而是對公共政策的深化與對選民託付的實踐。

在影片中，針對造成曾玟學退黨的決策委員配票單問題，黃國昌解釋，2018年選後，當時身為黨主席的他身心俱疲，認為如果可以卸下黨主席，讓更多人參與決策委員會運作，對黨接下來的發展會有正面的幫助，而有一批希望堅持黨內走獨立自主路線的人聯合競選，包括邱顯智、陳惠敏、徐永明討論推薦的名單他都支持，這就是配票單的由來。

對於被指控痛批曾玟學不配合投票，是否是獨裁，黃國昌指出，當初支持邱顯智出任黨主席，其他黨內人員抱持同樣的看法，邱顯智也答應徐永明，讓徐永明擔任選對會委員，但投票結果不是這樣，造成雙方誤會，因此出面化解、極力協調。而這些私下聊天過程，因為互信基礎被破壞，很多同志有情緒與不諒解，但他在任何公開場合與黨務運作上，從來沒有對曾玟學有任何攻擊或排斥。

至於是不是真的有要選總統，黃國昌提到，2019年夏天，時力不同路線的歧異檯面化，黨內同志對他揭露私菸案有指責，爆發退黨風波，當時他心力交瘁，黨內有年輕人，希望他能撐住時力走下去。其中的各式建議，包括他出來選總統，但他最後選擇放在不分區立委名單，希望因此協助拉抬時力政黨票，總統票選擇上，認為當時最佳總統候選人是蔡英文，應該把總統票投給蔡英文。

黃國昌坦言，沒想過私下宣洩情緒的聊天內容被公開，看到心裡很難過，他不會去猜忌、指控任何人做了這些事情，如果要持續外洩，應該從頭到尾把原始內容清楚還原。他強調，不擔心音檔持續被外洩，但應該把對談的時間與脈絡交代清楚，他願意與任何指控者，在公開透明的平台下，向社會大眾說明談話的內容脈絡，與當時的情況。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

曾玟學 錄音風波 配票 黃國昌 時代力量

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