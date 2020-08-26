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難忍「首戰即終戰」　黃創夏：深藍老兵拄拐杖痛罵馬英九

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-26 20:31:59

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
前總統馬英九日前曾說中國的攻台戰略是「首戰即終戰」，美軍根本就不可能來，連日引發外界熱議。對此，媒體人黃創夏稍早透露，家裡附近的深藍老兵對此番言論相當憤怒，拄著拐杖痛罵馬英九「有這些人才真的『國家不安全』！」

黃創夏在臉書以《 怒！馬英九糟蹋了老兵血淚⋯⋯ 》為題寫下，「黃創夏，你一定要替我們好好地罵馬英九！大聲罵、用力罵、盡量罵…」我住在文山區考試院附近，這是深藍選民的大本營之一。走在河堤步道運動時，一群白髮斑斑、滿臉滄桑、還拄著拐杖的老鄉們，聚過來要我替他們「討公道」，他們非常憤怒，他們曾經心目中最疼愛的「國民黨最後的獨生子」馬英九最近不斷地在糟蹋他們的一生，否定他們這輩子流過的血與淚！

黃創夏說道，「首戰即終戰」？這些老鄉親們完全不解，他們的一生為了台澎金馬，不知道作戰了多少回？只有「奮戰不懈」從沒有「畏戰」和「終戰」！他們的一生，就是為台灣而戰，保衛國家的安全，沒想到到了晚年，卻眼睜睜看著曾經當過三軍統帥的馬英九和高官與將軍，不敢戰、還說台灣不能戰、一天就投降！

黃創夏指出，對這些流過血、流過汗的老兵來說，這不是開他們一輩子生命經驗的玩笑嗎？難怪他們氣到青筋畢露、拄著拐杖痛罵馬英九等畏戰份子：「有這些人才真的『國家不安全』！」

黃創夏提到，回顧老兵他們的一生，他們永遠都是在奮戰，八二三炮戰之後，蔣介石才開放允許老兵在台灣婚配，青春早已逝去的他們，從來不是馬英九那類的「皇親貴冑」或「八旗子弟」，充其量只能算是被裹脅從軍的「胞衣奴才」，沒有學識、沒有資產、甚至沒有親人，就和台灣的最底層結親，送送報紙、當工友、到中橫深山開山、或是跟著榮工處到處填土地、蓋廠房…只是為了能夠生活下去，讓子女能多吃一口「台灣米」、多喝一口「台灣水」，當個「新台灣人」。

黃創夏說，他們一生都是在奮戰，他們聽不懂甚麼叫做「首戰即終戰」、更看不起未戰先降的懦夫！對於馬英九感到憤怒的老人家真的是太多、太多了⋯⋯

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

黃創夏 畏戰 首戰即終戰 馬英九 老兵

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