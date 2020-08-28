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美國商會讚台灣開放美豬牛 「有望達成BTA談判」

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-28 22:34:40

▲總統蔡英文宣布開放美豬、美牛進口台灣， 台北美國商會表示，台灣的決定有望讓美國對達成BTA談判的可能性做出正面回應。（圖／新頭殼）
▲總統蔡英文宣布開放美豬、美牛進口台灣， 台北美國商會表示，台灣的決定有望讓美國對達成BTA談判的可能性做出正面回應。（圖／新頭殼）
總統蔡英文於今（28日）宣布有條件開放美國豬肉、牛肉進口，引起各界熱議，更有不少批評。對此，台北美國商會（American Chamber of Commerce in Taipei，AmCham）稍早在官網發布新聞稿，讚揚台灣此項決定，並表示，台灣的決定有望讓美國對達成BTA談判的可能性做出正面回應。

台北美國商會在新聞稿中表示，非常感謝蔡英文總統發布其政府將取消台灣對進口美國豬肉和牛肉的限制的聲明，讚揚蔡政府採用國際標準和科學方法解決這一個長期的問題。台灣的決定有望讓美國對達成BTA談判的可能性做出正面回應，出於戰略和經濟原因，BTA符合美國和台灣的最大利益，在世界經濟動蕩的這段時期內，這樣的貿易協定將加強雙方之間牢固的貿易聯繫，並進一步確保兩國在維持印太地區和平與穩定的共同目標。

蔡英文則表示，政府已做過整體評估，依據科學證據與國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上的美國牛肉進口。她認為現階段決定開放美豬、美牛，不但符合國家整體利益及未來戰略發展的目標，還能同時促進台美關係，在符合食品衛生標準的前題下，也可確保台灣豬農生計不受影響。

蔡英文說明，在2012年之前，國際上針對萊克多巴胺的含量並沒有規範標準。有鑑於美國狂牛症引發疑慮，我們也確實曾經對含有萊克多巴胺的牛、豬肉進口有所限制。2012年7月，訂定國際標準及評估後續風險後累積更多科學證據，當時在野的民進黨也因此修正立場，這也是她在2016年競選總統時的立場。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

美豬美牛 開放進口台灣 蔡英文 台北美國商會 台美關係

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