陳吉仲護航美豬　孫大千反駁批「史上最瞎」

陳吉仲第一點說明為：「與國際接軌才能為臺灣爭取更多國際盟友並走向全世界。」國際食品法典委員會（CODEX）已經針對萊克多巴胺的安全容許量訂出了標準，世界上大多數的國家，都已依據國際標準開放。台灣不能沒有科學理由拒絕接受國際標準，否則將被世界孤立，與各國的自由貿易協定也將遙遙無期。對此，孫大千則認為，如果連健康都沒有了，台灣人民怎麼走向國際社會。
第二點說明為：「台美關係史上最好，現在就是台灣擴大國際參與的契機。」台美關係來到史上最好，我們必須證明自己有能力履行國際的標準，才能重啟台美經貿談判，甚至進一步爭取更多的國際經貿夥伴。孫大千表示，既然台美關係良好，為什麼要犧牲台灣的食品安全做為代價。
第三點說明為：「嚴格遵守國際標準，政府把關食安無虞。」目前萊克多巴胺在國際上已經有公認的安全標準，在CODEX的容許量下，一般人要吃超過33塊200公克的肉排，而且要每天連續吃5到10年，才「有可能」會超標。我們在國內標準的訂定上，也會嚴格遵守CODEX的容許量，國人不用擔心任何食安問題。孫大千強調，民進黨當年在野時，為什麼不管國際標準，要堅持「零檢出」的原則？
第四點說明為，「國人吃到進口萊豬的機率微乎其微。」目前台灣國產豬肉的自給率高達9成以上，進口豬肉只佔1成，因為國人的飲食習慣，偏好溫體肉不愛冷凍肉。且目前我國的進口豬肉以加拿大為大宗，西班牙次之，美豬僅佔進口量的13%，且美豬使用萊克多巴胺的比例僅有22%，加拿大、西班牙等外銷豬肉均未使用，換句話說，國人吃到進口萊豬的機率僅有0.286%。孫大千反批，陳吉仲又不會算命，憑什麼確信國人吃到美豬的機率是微乎其微？
第五點說明為，「台灣豬飼養過程維持完全不用萊克多巴胺。」不管是過去還是現在，台灣豬的飼養過程都不曾使用任何萊克多巴胺，未來也會繼續維持這樣的做法。我們也保證未來不會核准任何萊劑在國內使用或上市，只要消費者認明國產，就是100%不含萊克多巴胺的高品質豬肉。孫大千質疑，既然台灣豬飼養過程維持完全不用萊克多巴胺，不正是代表政府對於萊克多巴胺仍然有疑慮嗎？
第六點說明為，「所有消費通路強制標示進口產地，國產進口一目瞭然。」所有的消費通路，不論是生鮮、加工或是餐飲食品，都必須強制標示進口肉品的產地。我們會讓消費者可以簡單、清楚地辨認，消費的到底是進口豬肉，還是100%不含萊克多巴胺的國產豬肉。孫大千指出，陳吉仲憑什麼保證業者廠商會依規定誠實標示進口產地？
第七點說明為，「成立百億養豬產業基金，向上提升國內養豬產業。」國家決定提撥至少100億元，成立養豬產業基金，確保國內的毛豬拍賣價格維持在一定水準。同時我們將推動豬隻死亡強制保險，政府全面增加保費補助至少1成，500頭以下養豬場更會全額補助，降低豬農的經營風險。孫大千認為，政府還要花費百億預算成立養豬產業基金，對台灣人民來說，這不是傷身又破財嗎？
新聞來源為Newtalk 新頭殼