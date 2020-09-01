陳菊：被監院糾正30次不好意思　但雙北更多

陳菊說，很多人對監察院祕書長有很高期待，也認為像她在台灣政治參與超過50年這樣的人，對她到監察院，能否超越黨派，公正行使，很多不同政黨人士對她的信心還沒有足夠。但陳菊說，「我認為時間可以證明，行使公正、美好、有是非公道的社會，這是我一生追求」。
陳菊也說，她對監察院是既熟悉又陌生，熟悉是因為擔任地方首長近12年，過去監委約詢也有到監院來，到監察院來的時候，也不是很愉快的心情，也會覺得地方執政很難做到一百分，有些做得不夠好的地方。
陳菊說，「我記得我擔任高雄市長11年半，我被監委糾正30次，我本來很要求注意改善，覺得不好意思，但比起其他縣市政府，新北市擔任8年就有68案，台北市（柯文哲）擔任5年多，比我的紀錄都高了很多，可見監察院要求地方政府做得非常好」。
陳菊說，第六屆監委就任以後，也是國家面臨憲政改革積極推動。雖然大家對憲改內容不一定有共識，但需要改革的部分，不同政黨都認為非常重要。尤其國家人權委員會正式運作，備受社會高度期待，必然有嚴格監督。未來監察院對社會所關心的人權議題，都必須積極正向回應，希望從內到外兌變，讓監院走出深宮大院，在監督市政與促進人權上，全面讓社會有新的觀感與信任。
憲法規定法官依法獨立審判，但監院則是司法院外，唯一可以調查法官的憲政機構。只不過，每有這事情發生，總引發司法界反彈。因此，陳菊則希望設立監察院與司法院的院際協調工作。
陳菊說，監察院與司法院的院際聯繫小組，不是從第六屆開始，過去劉文仕副秘書長也曾與司法院透過透過聯繫小組大家互相溝通，這沒有侵犯總統權益，而是希望兩院更和諧。
新任秘書長朱富美也補充說，她看一下史料，監察院與司法院院際協調事項，從民國44年至今，這屆監委，院長召集，也請6位現任監委組成聯繫小組，和司法院聯繫協調，應該不會有什麼問題。
新聞來源為Newtalk 新頭殼