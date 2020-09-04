政府放寬美豬美牛進口　時力黨團籲延長預告、實質審查

時力指出，依行政程序法與法務部2017年的函釋，以及行政院秘書長2016年函文的意旨，行政命令的預告期，原則上應該至少要60天以上，目的就是為了「使各界能事先瞭解，並有充分時間表達意見」。
時力說，在開放美豬美牛進口的政策溝通上，時力希望行政機關，能比照《條約締結法》第6條的精神，在立法院第十屆第二會期總質詢結束，或主管機關向相關委員會報告後，再來預告或公告。
時力認為，開放美豬美牛政策，不但只用行政命令處理，更是只預告七天就要公告，讓人憂心，現在屬立法院未正式開議期間，時力不贊同立法院第二會期是等到美豬美牛開放相關的行政命令，都已過七天預告期完成公告程序，立法院才開議。因此，時力於3日，發文請立法院長游錫堃，盡快針對開議時程、施政報告和預算質詢時程、以及美豬美牛的審議程序召集黨團協商。
時力表示，即便行政機關認定此次開放不需要經過修法，但相關行政命令，仍應在立法院進行實質審查，並依立法院職權行使法第60條規定，交付相關委員會排案審查。
時力強調，除延長預告期間與在經過立法院實質審議外，針對開放美豬美牛這樣影響全體國人和相關產業的重大政策，黨團也希望行政機關在研擬制定相關政策，做出最後的政治決定前，應更廣泛地聽取民間的聲音。
新聞來源為Newtalk 新頭殼