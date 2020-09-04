英國盼加深對台貿易　我外交部：樂見雙方加強合作

英國貿易政策次長漢茲在議會稱：「我對我們與台灣極好的的雙邊貿易關係非常感興趣。台灣在大流行期間，實際上為英國提供了很多幫助。我們將在今年秋天，與我的台灣貿易夥伴舉行年度貿易會談。台灣通過其作為世界貿易組織的成員，致力於實現與我們相同的自由貿易和自由市場價值。我們期待未來的貿易談判中加深與台灣的關係。」
對此，有關英國國貿部副部長Greg Hands在英國下議院答覆質詢時肯定台英經貿關係事，外交部回應如下：
英國國貿部副部長韓斯(Greg Hands)於本(109)年9月3日在英國國會下議院答覆下議員惠勒(Heather Wheeler)質詢時表示，對英國與台灣的極佳(superb)貿易關係興趣強烈，特別是台灣事實上在疫情期間提供英國極多協助。本年秋季韓斯副部長本人將與台灣對口舉行年度經貿對話，而台英對自由貿易及自由市場有相同承諾，因此期待藉由經貿對話深化台英雙邊關係。
外交部對韓斯副部長致力提升台英雙邊經貿關係表示由衷感謝，盼持續推進雙邊合作與互動。英國是台灣在歐洲第3大貿易夥伴，台灣則為英國在亞太地區第7大貿易夥伴，雙邊經貿關係緊密且良好。我方也期盼持續與英國加強合作，共同推動更多經貿雙邊交流，為後疫情時代的全球經貿發展增加穩定性與永續性。
新聞來源為Newtalk 新頭殼