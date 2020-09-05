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爭大位和賴清德關係生變？鄭文燦：大家別挑撥

新頭殼newtalk
calendar_today2020-09-05 18:46:38

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
2020桃園客家義民祭系列活動今(5)日下午在平鎮區褒忠祠舉行「奉飯祭祀」儀式，副總統賴清德應邀參加。面對與日前才被行政院長蘇貞昌再度點名是「未來總統」的鄭文燦同台，兩人互動不如預期，媒體問到是不是「王見王」特別尷尬?鄭文燦回應，他和賴很熟，也很有默契，「大家不要挑撥」。 

賴清德下午現身平鎮褒忠祠參加客家義民祭活動，致詞時全程講客家話，雖然說的不是很流利，不過聽得出來他很用心地一字一句慢慢講，台下客家鄉親聽到副總統講著不太標準的客家話都笑了，致詞結束時也給予掌聲鼓勵；在與廟方及貴賓合影後，賴清德隨即坐車離去。 

媒體注意到今天這場活動過程，鄭、賴兩人似乎沒什麼互動，鄭文燦會後受訪表示，今天是他主動邀請賴清德副總統來參加桃園市客家義民祭，因為桃園是客家的第一庄，桃市府在客家文化的振興及客家的亮點建設做得非常多，他身為桃園市長，也希望讓客家文化走入生活成為城市的亮點、及文化傳統，因此邀請總統、副總統分別來參加客家活動。 

媒體追問兩人互動少，是不是有「王見王」的感覺?「沒有啦！」鄭文燦說，副總統見到市長，或市長見到副總統都很好，「我們很熟，也很有默契，也很有感情，大家不要挑撥。」 

對於外界點名兩人都可能是2024總統人選，「代表我們都很好」鄭文燦表示，現在蔡總統才剛就職，我們國家又遇到防疫跟經濟振興的挑戰，他認為執政的責任，就是把當下的工作做好，就像他當市長，把桃園帶領好，有現在才有未來，「現在去討論2024，我覺得都是媒體話題，對我來說現在是把台灣顧好比較重要。」 

至於被蘇揆點名力挺，鄭文燦解釋，當天蘇貞昌的意思是指希望鐵路地下化定案後要加快工程進度，否則到了2024年，又產生新總統，如果工程不趕快進行，可能一屆一屆就這樣過了，這也是他拜託蘇院長，讓桃園鐵路地下化能早日定案早日開工。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

賴清德出席桃園客家義民祭活動，全程用客語致詞讓台下客家鄉親相當驚豔。 圖：林昀真／攝
賴清德出席桃園客家義民祭活動，全程用客語致詞讓台下客家鄉親相當驚豔。 圖：林昀真／攝
 

桃園市長鄭文燦表示，今天是他主動邀請賴清德副總統來參加桃園市客家義民祭。 圖：林昀真／攝
桃園市長鄭文燦表示，今天是他主動邀請賴清德副總統來參加桃園市客家義民祭。 圖：林昀真／攝
 

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鄭文燦 賴清德 桃園 客家 挑撥

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