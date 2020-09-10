沈富雄：丁允恭為「色」栽在自己手中

沈富雄發文說：「我那些出了名的助理們。我一共當了四任12年立委，前後約有160名助理經過我門下，他們大都品學兼優，當助理只是過客，平均不出一年，或出國深造，或通過高考，走律師、司法官之路，他們都低調沉穏，不求聞達，即便後來有人官達行政院長辦公室主任，大名亦少在報端出現。」
沈富雄提到三個例外（潘恆旭、丁復華、以及丁允恭）並感嘆說道：「這三位最近都大出風頭，不過媒體都沒有提及他們曾是我的助理，他們在職時間更短，除了丁復華外，其餘兩位大都只有兩三週，位子沒有坐熱，即默默離去，甚至不辭而別。或許，他們都胸懷大志，慕名而來，但不旋踵，即發覺志趣不合，水土不服而去。」
最後沈富雄以「『良禽擇木而棲』，是我非良材，還是這些人非良禽？奧妙之處頗堪玩味」來回應對於這三人的作為。同時還說：「丁復華與丁允恭則分別栽在自己手裡，一為利、一為色，道理至為淺顯，問題是他們在我這裡難以自處，在別處卻一路順風終至翻船，不同之處在助理還是在老闆？」
對此，網友在底下留言回應「沈老闆手上沒錢沒位沒女人，跟著這樣的老闆只能兩袖清風，那些良禽良獸怎麼會屈就在這種小廟裡。」、「你的工作環境太差了！無財無色！枯燥乏味！不深自己反省，反而沽名釣譽。 該杖責五十、發配邊疆！」、「有道是人以類聚物以群分。善一夥，惡一群，什麼人找什麼人如此而已。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼