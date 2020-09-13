王金平遭酸去「求和」鄭文燦：此時要團結台灣、守住立場

前立法院長王金平本月底將代表國民黨率團赴廈門出席「海峽論壇」，遭中國官媒定調是去中國「求和」，引發各界熱議。桃園市長鄭文燦今(13)日受訪表示，中國在霸凌台灣、也在文攻武嚇，如果此時立場不澄清，對台灣來說不會加分。



