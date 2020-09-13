王金平遭酸去「求和」鄭文燦：此時要團結台灣、守住立場

前立法院長王金平本月底將代表國民黨率團赴廈門出席「海峽論壇」，遭中國官媒定調是去中國「求和」，引發各界熱議。桃園市長鄭文燦今(13)日受訪表示，中國在霸凌台灣、也在文攻武嚇，如果此時立場不澄清，對台灣來說不會加分。
鄭文燦上午陪同民進黨主席蔡英文出席民進黨中國事務部、國際事務部共同舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式，他提到自己過去擔任幕僚的時候，也參加過很多的兵推活動，兵推主要是希望能夠透過各種狀況的模擬讓決策能夠周延，兵推可以讓大家有種進入實境演習的感覺。
鄭文燦說，台灣是一個很特殊的處境，碰到面對兩岸外交、國安各種複雜的挑戰，兵推算是幕僚很重要的訓練，他自己參加過很多次，也鼓勵年輕一代的學子能夠多參加兵推營，對台灣多了解。
對於央視指王金平代表國民黨出席海峽兩岸論談是去「求和」的說法，鄭文燦認為，此時此刻我們對外要一致性，也要團結台灣、守住立場，中國在霸凌台灣、也在文攻武嚇，更在做網路的滲透；這個時刻，我們的出發點要能夠幫台灣加分，如果對岸把這個行為解讀為求和，假設對岸沒有改變這個說法，「此時此刻以這樣的一個立場不澄清的話，對台灣來說不會有加分。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼