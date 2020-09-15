驅離行政院馬英九等人無罪　莊瑞雄：打人的無罪？

前總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧等4人，在2014年太陽花學運期間的「323佔領行政院」行動中，被控涉殺人未遂、傷害等罪，今（15）日4人獲判無罪，仍可上訴。對此，立委莊瑞雄痛批，被打的人有罪，打人的人無罪，這個邏輯社會能接受嗎？
台北地院針對此案曾2度認定馬、江等4人犯罪嫌疑不足，以程序駁回自訴，但都被高等法院撤銷發回更審，認為北院未盡調查方法，要求北院實質審理。北院更二審受理分案後，經1年多審理，今天宣判無罪，但仍可上訴。針對最新的判決結果，莊瑞雄臉書PO文痛批，太陽花學運攻佔行政院，學生有罪；25位民眾被警察打得頭破血流，施暴者卻通通無罪？
馬英九在答辯時稱他和江宜樺都沒有下令警方限時驅離。莊瑞雄痛批，那當年是誰下令「隔天要正常上班」的？誰有那麼大的權力，能號令行政院、警政署？下令隔天要正常上班不算限時驅離？
自訴人律師團代表尤伯祥在今年6月論告時指出，馬英九、江宜樺居於犯罪支配地位，明知現場2,500名警力不足以達到驅離1萬4000位民眾的目的，仍向警方下達隔天週一「行政院正常上班」的指令，迫使警方不得不動用武力血腥驅離。
新聞來源為Newtalk 新頭殼