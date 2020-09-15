驅離行政院馬英九等人無罪　莊瑞雄：打人的無罪？

前總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧等4人，在2014年太陽花學運期間的「323佔領行政院」行動中，被控涉殺人未遂、傷害等罪，今（15）日4人獲判無罪，仍可上訴。對此，立委莊瑞雄痛批，被打的人有罪，打人的人無罪，這個邏輯社會能接受嗎？



