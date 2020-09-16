法務部推「科技偵查法」藍黨團：人民將24小時活在監控中

就法務部研擬推動「科技偵查法」立法。國民黨立法院黨團今（16日）找來法界人士提出質疑，國民黨立委李貴敏指稱，如果「科技偵查法」通過，民眾手機的訊息就失去引施，所有台灣人民將活在24小時被監控的情形當中。
李貴敏表示，李現在人手一支手機，如果讓「科技偵查法」這個法案通過，所有台灣人民將活在24小時被監控的情形當中；大家經常使用的LINE等軟體，一旦讓「科技偵查法」通過，大家所有在手機上的訊息，是可以讓檢、調、警單位透過植入木馬程式，看到大家所有的訊息，跟要調查案件相關或不相干的，全部都會被看到。
李貴敏也稱，「科技偵查法」違憲、違法非常明確，當初馬王政爭時，對於「通訊保障及監察法」的部分就一再討論，當時連民進黨團總召柯建銘等人都被監聽，對於什麼樣的情況可以監聽人民，它的對象、範圍、時間點，在「通保法」裡面都有嚴苛規定。如今法務部卻打著科技偵防的旗子，另訂「科技偵查法」草案放寬，看起來冠冕堂皇，裡面卻充滿暗樁。
李貴敏指出，若「科技偵查法」通過，決定偵查與否的不是法院，而是檢察官及司法警察，讓每個人在檢調面前都赤裸，台灣還是民主國家？ 每個人都將活在恐懼當中，回到威權時代的狀態，台灣還是民主自由國家嗎？
民間司改會理事長林永頌說，這個法會讓人覺得民進黨全面執政，是不是也要全面掌控？因為法務部這次的草案規劃，不只侵犯民眾的通訊自由、行動自由甚至集會結社自由都會受到影響。
林永頌也質疑：偵查犯罪行為的界線要很小心，「通保法」有規定，要是涉3年以上刑期者才可以，且要經法院允許，以最小侵害、最低限度為原則，若法務部認為需要處理科技偵查，就應該去修改「通保法」，而不是另立新的「科技偵查法」。
國民黨團書記長林奕華表示，法界對「科技偵查法」有許多公開疑慮，大家擔心的是，該草案授權使用科技監聽，偵查規定過於寬鬆且不明確，會不會讓台灣人權大倒退；呼籲甫成立的國家人權委員會，以及監察院長兼人權委員會主委陳菊，既然陳菊一直希望有院級協商，現在機會來了，國家人權委員會要不要跟立法院來個院級協商。
新聞來源為Newtalk 新頭殼