法務部推「科技偵查法」藍黨團：人民將24小時活在監控中

就法務部研擬推動「科技偵查法」立法。國民黨立法院黨團今（16日）找來法界人士提出質疑，國民黨立委李貴敏指稱，如果「科技偵查法」通過，民眾手機的訊息就失去引施，所有台灣人民將活在24小時被監控的情形當中。



