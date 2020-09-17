美豬牛鬆綁進口　時力擬修法肉品標示「不含萊劑」

面對即將鬆綁的美豬美牛政策，時代力量立法院黨團今天(17日)召開記者會，指出將修訂食安法、行政程序法，包含清楚規範行政命令預告期、美豬牛風險評估、商品標示，以強化民主審議機制、守護國人健康。
時代力量立法院黨團上午舉行「強化民主審議 守護國人健康-食安法、行政程序法修法」記者會，時力立委邱顯智指出，行政機關已決定用「行政命令」處理美豬美牛，包含農委會、衛福部行政命令預告期只有7天就要正式公告，完全違背行政程序法預告制度精神，也是漠視法治國原則、迴避國會監督。
邱顯智說，此次完全暴露行政法不足，因此時力會提出相應修法，訂定預告制度為60天，讓被影響的人能在時間內充分提出意見，並與主管機關溝通，而在修法後，將有充分的預告程序，包含召開公聽會、座談會，並向國會報告、送至國會審議，審議完成後實施，這才得以符合國人期待、保障國人健康。
時力立委王婉諭提及，針對美豬牛議題，時力不是不了解與國際接軌重要性，但程序面，應要更民主，他們主張反對美豬內臟，也期盼透過修法，明定多項所，包含兒童及少年福利機構、學校、教保服務機構、老人福利機構、軍事機關、部隊等，不得含瘦肉精。
時力立委陳椒華說，就含瘦肉精產品部分，時力主張在商品上標示「不含萊克多巴胺」，提醒消費者，此外，也該建立違法查詢系統，讓消費者查詢是否違反相關規定，以提升公眾監督力 ，公開讓消費者知道該如何選擇商品。
新聞來源為Newtalk 新頭殼