買新車被酸　賴品妤嗆：嘴臉乖張卻沾沾自喜

監察院最近公布最新一期廉政專刊，顯示民進黨立委賴品妤的財產申報並無土地、建物等不動產，而申報存款17萬餘元，不過上任立委後，在2月20日購入價值163萬元的TOYOTA新車，引發熱議，更有網友酸她「建商背景家庭，要買啥就買啥。」對此，賴品妤今（19）日在臉書發文表示，這幾次事件其實就是「雙標」現形記，這些人只是自己到處抹屎沾沾自喜以為沒人會發現而已。
根據監察院公布的廉政專刊，賴品妤目前名下無土地、建物等不動產，申報存款17萬餘元，在2月底購入一台價值163萬元的TOYOTA新車，日前爆出的「品學戀」，也被拍到苗栗縣市議員曾玟學與賴品妤一同坐上這輛新車，專刊一出後，引起熱議，有網友酸他「建商背景家庭，要買啥就買啥」。
對此，賴品妤今日在臉書上表示，這幾次事件其實就是雙標現形記，自己支持的政治人物開豪華車款可以，年輕民代買七人座車跑行程不行，自己黨的政治人物在活動上脫精光可以，他黨年輕民代私下穿低胸洋裝不行，然後這些人嘴臉乖張還以為所有人都不會發現，事情是這樣嗎？還是這些人只是自己到處抹屎沾沾自喜以為沒人會發現而已，殊不知整群早已臭不可聞。
民進黨團幹事長鄭運鵬則在貼文底下留言表示，「幹嘛抱怨，當執政黨，就要有尊覺不煩的cosplay精神，管別人覺得喜不喜歡嘴平伊之助，我們自己洗翻就好」！
新聞來源為Newtalk 新頭殼