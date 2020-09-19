買新車被酸　賴品妤嗆：嘴臉乖張卻沾沾自喜

監察院最近公布最新一期廉政專刊，顯示民進黨立委賴品妤的財產申報並無土地、建物等不動產，而申報存款17萬餘元，不過上任立委後，在2月20日購入價值163萬元的TOYOTA新車，引發熱議，更有網友酸她「建商背景家庭，要買啥就買啥。」對此，賴品妤今（19）日在臉書發文表示，這幾次事件其實就是「雙標」現形記，這些人只是自己到處抹屎沾沾自喜以為沒人會發現而已。



