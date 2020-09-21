921地震21週年　蔡英文：防災沒有最好只有更好

今（21）日是921大地震21週年紀念，全國民眾手機都於上午9時21分都收到地震速報演習。總統蔡英文今（21）日上午前往台南出席「大規模震災消防救災動員演練」時表示，防救災工作「沒有最好，只有更好」。
蔡英文抵達後，首先聽取內政部消防署簡報演習概況，隨後至各單位駐紮點視導，瞭解分工演練情形。
蔡英文致詞時首先感謝今天從全國各地來到台南，一起參與救災動員演練的夥伴，「大家辛苦了」。她說，今天是921國家防災日，除了要紀念在21年前地震傷亡的人員，更要不時警惕自己，落實對重大災害的預防和整備。
蔡英文指出，尤其現在全球都面臨到極端氣候或疫病的威脅，複合式的災害越來越多。在這樣的環境下，如何做好準備、提升韌性，是國家和社會必須共同面對的課題。這也就是為什麼在國家防災日的今天，要結合政府和民間單位，進行大規模的救災動員演練。
蔡英文說，剛才她一一視導了各單位的演練情形，看見大家彼此分工，展現出專業、充沛的救援能量。像是在救災第一線，包括國軍官兵、空勤總隊、消防署和各縣市特搜隊，以及民間的防救災團體，透過縝密的指揮和協調，展現出迅速進行救援的實力。
蔡英文說，有前線也要有後勤，她也看到衛福部醫療救護隊、環保署專業技術小組、中油、自來水公司等單位，協同參與演練，凸顯出災害時後勤調度和維生資源的重要性。
蔡英文說，今天也測試了電信緊急系統的整合，這是災害應變的重中之重。很高興看到民間電信事業、和政府相關單位，共同測試了資訊的傳遞。
蔡英文說，她也注意到民間團體發揮的重要功能，慈濟的師兄、師姊們協助後勤、提供熱食，這是能夠安定人心的力量，也是台灣在國際人道救援軟實力的見證。
蔡英文表示，今天的演練，驗證了中央和地方、政府和民間的防救災整備工作。透過大規模的演練，也能讓各單位互相熟悉，這樣當災害發生時，就能充分合作、支援，把握住救災的黃金時間。
蔡英文勉勵大家，防救災工作「沒有最好，只有更好」。只有保持警覺、不斷精進，才能提升應變能力，讓台灣更有韌性，更可以克服種種難關。最後，她再次感謝台南市政府團隊以及現場所有的夥伴，雖然她無法一一點名，但是他們的付出保障了台灣人民的生活安全，「各位辛苦了」。
包括內政部長徐國勇、國防部長嚴德發及台南市長黃偉哲等也出席該項活動。
新聞來源為Newtalk 新頭殼