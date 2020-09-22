江啟臣批促轉會新警總　范雲：惡人先告狀非常可惡

促轉會於上周五依法封存國民黨握有的124箱「台灣省黨部」黨史資料，裡面含有涉及黨產的日產接收、政黨與政府間人事相互調用紀錄，甚至還有涉及二二八事件及叛亂案件的檔案。國民黨主席江啟臣批促轉會去政大封存檔案是新警總及威權復辟。對此，長期對抗「新警總」、關注威權復辟的民進黨立委范雲強勢回應：惡人先告狀，非常可惡！





范雲臉書發文。 圖取自范雲臉書。