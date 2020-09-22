江啟臣批促轉會新警總　范雲：惡人先告狀非常可惡

促轉會於上周五依法封存國民黨握有的124箱「台灣省黨部」黨史資料，裡面含有涉及黨產的日產接收、政黨與政府間人事相互調用紀錄，甚至還有涉及二二八事件及叛亂案件的檔案。國民黨主席江啟臣批促轉會去政大封存檔案是新警總及威權復辟。對此，長期對抗「新警總」、關注威權復辟的民進黨立委范雲強勢回應：惡人先告狀，非常可惡！
依照政治檔案條例規定，不論是「政府機關（構）、政黨、附隨組織及黨營機構所保管」的檔案，只要涉及「二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制」，就屬於政治檔案，促轉會可以調查、必要時可封存。江啟臣批評其威權復辟讓范雲相當不滿，她表示：「在台灣建立警總、發布戒嚴令，威權統治數十年的明明就是國民黨，黨主席竟然還好意思講出這種話，根本就是不思改進、抗拒轉型正義，還惡人先告狀，非常可惡！」
范雲還原整起事件，指出促轉會會封存相關檔案，是因為促轉會2018年就已要求國民黨通報相關檔案，當時國民黨卻隱匿不報。今年7月又再要求國民黨補正，沒想到國民黨不僅持續隱匿，還把檔案搬到政大，與政大簽了「黨史資料委託管理合作協議書」。宣稱會數位化、公開民眾使用；但其實國民黨可以隨時取回資料、握有資料調閱的同意權，對民眾申請調閱有非常多限制。8月間，促轉會兩度函請政大與國民黨提出台灣省黨部檔案，也都沒有配合。
范雲表示，因為爭議不斷，但政大其實只是受託保管檔案，因此上星期五早上促轉會就應政大要求召開協調會議，確認政大可以怎樣配合促轉會審閱這些檔案。政大代表在會議中表示同意配合封存檔案，下午促轉會才去的。事後政大受訪時都已說是「依法配合辦理」，促轉會也公開表示「特別感謝政大於封存現場的多方協助，使封存作業順利完成」。
范雲批評，明明再清楚不過的事實，國民黨卻硬要亂換概念，把依法封存檔案，說成促轉會是「踐踏大學自治」、「威權入校」、「粗暴突襲」。「這是曲解事實、刻意抹黑。」她表示。
范雲認為，政治檔案是我們理解、檢討威權體制的重要依據。依據促轉會曝光的協議書跟史料利用計畫，國民黨握有「限閱」、「審核同意」檔案閱覽的最終決定權，要經過國民黨同意才能研究調閱涉及威權體制的檔案史料，這才真的限制了學界從事威權體制研究的學術自由。
范雲指出事態嚴重性，表示這些國民黨的檔案內容，如果涉及國民黨不當取得黨產、二二八事件、叛亂案、黨政人事調用，就會是政治檔案條例第3條所定義的政治檔案，也包含國民黨的黨部檔案。她接著表示，「所以國民黨依法就該配合調查，如果審定確認為政治檔案，就該要移歸為國家檔案，供全民查閱使用。當所有學者、民眾都可以依法去查閱、利用，才能充分確保學界的研究自由。」
范雲更批評國民黨想濫用大學自治當擋箭牌，隱匿重要的政治檔案。她認為如果不是因為國民黨多次拒絕配合調查，甚至有違法隱匿、毀壞之嫌，可能阻礙法定的調查審定作業，促轉會根本不必去封存檔案。她氣憤表示：「請國民黨不要再亂打烏賊仗。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼