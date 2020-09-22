真的發大財！四叉貓曝「韓國瑜經濟學」韓粉靠抖內賺百萬

前高雄市長韓國瑜遭到高票罷免已過3個月，但他競選市長時的口號「發大財」仍不時被網友引用惡搞，但PTT名人「四叉貓」劉宇21日晚間在臉書Po文分享台灣Youtuber聊天頻道被抖內（捐款）的排行，前20名中竟然有近半數是支持韓國瑜的韓粉Youtuber，四叉貓在臉書搞笑問：「你各位有沒有覺得當初站錯邊了？」，讓網友直呼：「我真的覺得我站錯邊了，我很後悔」、「發大財不是口號」、「1450根本被剝削」。
參與過多場韓國瑜造勢活動、自封「鋼鐵韓粉」的四叉貓在臉書公布台灣Youtuber聊天頻道被抖內排行，支持韓國瑜的韓粉Youtuber就佔了前20名中將近一半的名次，他說：「只要拿自拍棒追著韓國瑜直播幾十場造勢活動，就能被抖內將近兩百萬，你各位有沒有覺得當初站錯邊了」。並指出，排行榜數據只計算聊天室內的抖內，若使用綠界平台直接匯款則統計不到，所以實際賺的錢遠高於排行榜顯示的金額。
而在四叉貓公布的韓粉Youtuber獲得抖內金額中，曾經爆發詐騙韓粉爭議的挺韓直播主陳品宏高居第一，金額超過190萬元，其次是高雄林小姐165萬元、高雄歷史哥163萬元、鈞鈞147萬元、江湖116萬元。國民黨桃園市議員詹江村也獲得98萬元抖內，石頭里長60萬元、寒國人55萬元、毛嘉慶則有52萬元。
四叉貓也拿出「反韓方」Youtuber的名次來比較，其中，日前遭槍擊的網紅「館長」陳之漢的Youtuber聊天頻道被抖內排行高居第10名，台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑排行第23名，而台灣基進立委陳柏惟排行69名，被四叉貓調侃說：「麻煩叫３Ｑ長進一點，也太落後了吧！」四叉貓還開玩笑說：「下次韓國瑜復出後，我們就追著韓國瑜開直播賺斗內！」高喊：「從明天開始我唯一支持韓國瑜出來參選台北市長！」
對此，網友紛紛留言表示：「我真的覺得我站錯邊了，我很後悔」、「1450根本被剝削」、「發大財不是口號」、「請提供給國稅局」、「人傻錢多」、「憨粉果然有錢又有閒」、「挖靠，韓粉直播主真的有發大財耶」、「有點噁」、「選擇比努力重要，支持對的人讓你發大財」、「我不想努力了，等韓導出來選台北市長，我想努力追韓導」。