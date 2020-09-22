真的發大財！四叉貓曝「韓國瑜經濟學」韓粉靠抖內賺百萬

前高雄市長韓國瑜遭到高票罷免已過3個月，但他競選市長時的口號「發大財」仍不時被網友引用惡搞，但PTT名人「四叉貓」劉宇21日晚間在臉書Po文分享台灣Youtuber聊天頻道被抖內（捐款）的排行，前20名中竟然有近半數是支持韓國瑜的韓粉Youtuber，四叉貓在臉書搞笑問：「你各位有沒有覺得當初站錯邊了？」，讓網友直呼：「我真的覺得我站錯邊了，我很後悔」、「發大財不是口號」、「1450根本被剝削」。





四叉貓公布台灣Youtuber聊天頻道被抖內排行，前20名中有近半數是支持韓國瑜的韓粉Youtuber。 圖：翻攝劉宇臉書