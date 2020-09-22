不排除北市長選舉與藍合作　蔡壁如：黃瀞瑩有意願選議員

2022台北市長選舉佈局，除了親民黨籍台北市副市長黃珊珊被看好接棒市長柯文哲外，國民黨議員日前詢問柯，能否安排國民黨立委蔣萬安與柯見面，柯文哲也同意，被視為有藍白合作契機。民眾黨蔡壁如今（22日）接受廣播專訪表示，目前仍以黃珊珊為準備基礎。被問及是否考慮跟別黨合作、甚至支持藍營人選？蔡壁如凍結了幾秒鐘，未正面回應，但話沒說死。蔡壁如也爆料，台北市副發言人「學姊」黃瀞瑩有意願要選士林北投議員。





民眾黨立委蔡壁如。 圖：周煊惠 ／攝（資料照）