不排除北市長選舉與藍合作　蔡壁如：黃瀞瑩有意願選議員

2022台北市長選舉佈局，除了親民黨籍台北市副市長黃珊珊被看好接棒市長柯文哲外，國民黨議員日前詢問柯，能否安排國民黨立委蔣萬安與柯見面，柯文哲也同意，被視為有藍白合作契機。民眾黨蔡壁如今（22日）接受廣播專訪表示，目前仍以黃珊珊為準備基礎。被問及是否考慮跟別黨合作、甚至支持藍營人選？蔡壁如凍結了幾秒鐘，未正面回應，但話沒說死。蔡壁如也爆料，台北市副發言人「學姊」黃瀞瑩有意願要選士林北投議員。
蔡壁如上午接受廣播節目《POP搶先爆》主持人邱明玉專訪，談及萊豬進口、民眾黨佈局2022地方選舉及柯文哲表態參選2024總統等議題。
對於2022台北市長選舉近期的多份民調，似乎黃珊珊都只能拿到個位數，邱明玉詢問是否會擔心高雄市長補選吳益政事件重演？蔡壁如表示，距離選舉還有2年多，對民調會嚴肅看待，看看原因出在哪，怎麼準備翻轉。
蔡壁如說，目前看起來還是以黃珊珊為準備基礎，看怎麼幫她把聲量拉起來。至於黃珊珊是以親民黨籍，是以跟親民黨合作的名義？蔡壁如表示， 不知道結論什麼時候決定，最後可能以民調為主，但到底何時決定，目前沒收到指示。
邱明玉直言，其實只剩一年多，怎麼民眾黨感覺都還不動？蔡壁如坦言，最近應該要趕快來做動作。
邱明玉也提到，台北市長選舉誰來選，也牽涉「母雞帶小雞」，聽說黃瀞瑩有意選士林北投議員，但可能跟邱臣遠辦公室主任陳思宇會有同選區的問題。蔡壁如表示，黃瀞瑩的家就住在那裡，且黃跟她說過有意願要選，至於陳思宇似乎還沒確定要選。
至於被問及台北市長選舉是否考慮跟別黨合作，支持藍營人選？蔡壁如停頓了數秒，讓邱明玉笑說「時空凍結」，蔡認為，內部還沒討論過，還是先以幫黃珊珊為主。
而台北市副市長蔡炳坤說，黃珊珊不一定要用「民眾黨」選？蔡壁如表示，她贊同，因為黃是親民黨的，若要披民眾黨戰袍，她也同意，還是尊重黃珊珊。
邱明玉分析，這個台北市長人選還必須要帶小雞，怎麼能找親民黨？上次高雄市長補選時，吳益政的情況相對單純，但這次親民黨可能也有自己的議員？還是用無黨籍？隨後，邱明玉也說，若不是用民眾黨，可能比較沒差，或是支持國民黨可能的人選蔣萬安、前高雄市長韓國瑜？
蔡壁如認為，若要掛黨籍就一定要掛民眾黨，這樣他們黨才能有支持的力道，希望以2014、2018年柯文哲模式那樣，讓更多人來支持。
邱明玉又問，若黃珊珊民調一直起不來，可能改支持蔣萬安、韓國瑜？蔡壁如回應，「這我不曉得欸！」邱追問，沒把話說死？蔡壁如說，因為現在她不是組織部召集人，幾次決策會議都不在裡面。
至於基隆市長選舉佈局，民眾黨秘書長謝立功、立委邱臣遠及藝人許效舜都是可能人選，蔡壁如則說，多人競爭表示是好事，一樣最後尊重民調結果，看由誰出線。
新聞來源為Newtalk 新頭殼