「科學人」廣告惹議　王定宇：農委會遭栽贓嫁禍

農委會日前於「科學人」雜誌於臉書刊登的廣告，稱養豬加入萊克多巴胺「可以增加收益又環保」，該廣告發布後瞬間掀起熱議，臉書也遭大量網友罵翻。「科學人」則是緊急道歉並下架該廣告，並退回廣告費。對此，民進黨立法委員王定宇今（22日）下午於臉書上發文，稱「農委會根本是被『科學人』雜誌栽贓嫁禍！」





「科學人」廣告惹爭議，王定宇今（22日）於臉書發文，批：農委會根本被栽贓嫁禍 翻攝王定宇臉書