「科學人」廣告惹議　王定宇：農委會遭栽贓嫁禍

農委會日前於「科學人」雜誌於臉書刊登的廣告，稱養豬加入萊克多巴胺「可以增加收益又環保」，該廣告發布後瞬間掀起熱議，臉書也遭大量網友罵翻。「科學人」則是緊急道歉並下架該廣告，並退回廣告費。對此，民進黨立法委員王定宇今（22日）下午於臉書上發文，稱「農委會根本是被『科學人』雜誌栽贓嫁禍！」
民進黨立法委員王定宇今下午於臉書發文，對此次爭議發表看法。他表示，昨天傳出「科學人」雜誌接洽農委會刊登政策說明廣告，卻因出現「萊克多巴胺可以增加收益又環保」等字眼引發爭議；這個爭議還讓農委會被國民黨立委、特地網民圍攻。他指出：「結果......農委會根本是被「科學人」雜誌栽贓嫁禍了！」
王定宇說道，「科學人」發行人王榮文今天承認了，是「科學人」主動向農委會邀廣告，相關廣告文字內容都是「科學人」小編自行撰寫，與農委會根本無關。他也暗諷，現在…...從中共央視的「求和團」、台灣公視幫中共新疆大外宣、到「科學人」的農委會廣告風波，通通是「小編」的錯，原來這個世界是被「小編」統治著啊！於文末，他則開酸：看到「科學人」的韓粉總編輯李家維，這個栽贓風波似乎就不意外了。
而在該爭議爆發後，農委會主委陳吉仲則強調，農委會在下廣告時並未提供含有爭議性的字眼，是「科學人」臉書發佈的貼文。陳吉仲也表示，農委會提供給「科學人」 雜誌的相關資料，於農委會的官方網站中皆有提供完整的專業證明，在其中的美豬美牛專區裡頭，亦有提供萊克多巴胺安全容許量、國際標準的訂定，以及相關的產業輔導措施等完整且專業的說明。
新聞來源為Newtalk 新頭殼