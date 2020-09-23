林為州嗆「側翼當習慣改不了」　王婉諭反擊

立法院今天(23日)舉行各委員會召委選舉，擁有關鍵票的時代力量立委王婉諭，決定與民進黨團合作、把票投給綠委洪申翰，引發國民黨團總召林為州不滿，怒嗆「側翼當習慣改不過來了」。對此，王婉諭受訪時強調，時代力量從來都不是誰的側翼，林為洲可能對時力不夠了解。



