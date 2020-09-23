林為州嗆「側翼當習慣改不了」　王婉諭反擊

立法院今天(23日)舉行各委員會召委選舉，擁有關鍵票的時代力量立委王婉諭，決定與民進黨團合作、把票投給綠委洪申翰，引發國民黨團總召林為州不滿，怒嗆「側翼當習慣改不過來了」。對此，王婉諭受訪時強調，時代力量從來都不是誰的側翼，林為洲可能對時力不夠了解。
政府擬在明年放寬美豬進口，將處理相關議案的衛環委員會，也被視為重中之中，在民進黨團篤定得一席之下，王婉諭投票意向成關鍵，一旦王支持民進黨團，國民黨所派出的蔣萬安，將面臨抽籤才得以取得當選召委機會。
林為洲今天受訪時表示，國民黨這段時間持續與時力溝通，因為時力也反對美豬進口，召開記者會、公聽會，然而最後他們仍選擇支持美豬的民進黨召委，「真的很混亂，你們到底是支持美豬，還是反美豬！」並痛斥時力開記者會「裝肖維」、騙選票嗎？當側翼當習慣改不過來了是不是？
對此，王婉諭回應，林為洲可能有所誤會，時代力量從來不是誰的側翼，時代力量就是時代力量，「我們是一個政黨，從來就不是側翼！」她指出，她很敬佩洪申翰，他們兩人都是政治素人，過去包含許多兒少、環境議題都有合作，且意見相近，因此她願意支持洪，希望推進關注議題。
王婉諭說，這段期間，民進黨團、國民黨團持續與他們遊說、溝通，站在時力立場，黨團關注議題立場不會改變，希望美豬能實質審查，因此不論和哪個黨團討論，都已清楚表達立場，要進行實質審查、替國人健康把關。
王婉諭提及，就美豬議題上，時力黨團先前曾多次召開記者會，但相關部會官員不願出席，時力會秉持在野黨監督的角色，持續把問題、政策建議與大眾溝通，也會監督執政黨將相關議題納入審查。
由於王婉諭把票投給洪申翰，讓民進黨團有三抽二的機會，召委選舉人、綠委洪申翰、陳瑩、蔣萬安在票數相同情況下抽籤，蔣運氣佳抽中召委，洪申翰則選擇禮讓給陳瑩擔任，藍綠各得一席。
新聞來源為Newtalk 新頭殼