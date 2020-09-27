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國民黨邀功「擋下美豬命令」時力黨團：第一天當立委？

新頭殼newtalk

calendar_today2020-09-27 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ 國民黨邀功「擋下美豬命令」，對此時力黨團在臉書發文抨擊：第一天當立委？（圖／新頭殼）

立法院院會25日達成朝野共識，同意美豬、美牛相關九項行政命令從備查改為審查，立法院衛環、經濟、教育、財政、外交等五個委員會將聯席審查，當天國民黨立委林奕華就在臉書宣傳「國民黨成功擋下民進黨行政命令！」對此，時代力量立院黨團26日批評，「朝野共識」還硬凹成自己的功勞，請問國民黨黨團是第一天當立委嗎？



時力立院黨團在臉書PO文，指出25日立法院院會，時力立法院黨團、民眾黨黨團、民進黨黨團以及國民黨黨團同時提案，要求美豬美牛行政命令，由「備查」轉進委員會「審查」。對於 7 天公告期的疑慮，朝野有共識應該更細緻地針對如此重大的政策進行審查。然而，這樣的「朝野共識」，卻被國民黨籍委員在臉書上大肆宣揚成「都是國民黨黨團的功勞」，甚至還誇口說，這是因為國民黨在衛環委員會取下一名召委才能達成。


時力立院黨團表示，這樣的言論實在是讓人感到十分驚嘆，明明是四個黨團的提案，國民黨黨團卻硬凹成自己的功勞；院會轉審查，與召委毫無關係，這樣也能夠硬扯，實在讓人好奇國民黨的委員是不是第一天進到立法院？時力立院黨團再次強調，「這是朝野共識，不是誰的功勞。」

時力立院黨團也不忘暗酸，若真要感謝國民黨團，應該是他們終於肯放棄毫無意義的杯葛手段，也感謝民進黨黨團，終於願意配合重大政策該遵循的審查程序。並呼籲接下來進到各委員會進行審查時，各黨團都能夠好好坐下來、理性地針對這項政策進行實質討論，別再演變成抬豬公打假球的鬧劇。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

時代力量立院黨團今（26）天批評，立委林奕華將朝野共識硬凹成國民黨的功勞， 圖：翻攝自時代力量立法院黨團臉書
時代力量立院黨團今（26）天批評，立委林奕華將朝野共識硬凹成國民黨的功勞， 圖：翻攝自時代力量立法院黨團臉書
 


林奕華25日表示，國民黨成功迫使民進黨將萊豬行政命令備查改審查。 圖：翻攝自林奕華臉書
林奕華25日表示，國民黨成功迫使民進黨將萊豬行政命令備查改審查。 圖：翻攝自林奕華臉書
 

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