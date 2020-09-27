國民黨邀功「擋下美豬命令」時力黨團：第一天當立委？

立法院院會25日達成朝野共識，同意美豬、美牛相關九項行政命令從備查改為審查，立法院衛環、經濟、教育、財政、外交等五個委員會將聯席審查，當天國民黨立委林奕華就在臉書宣傳「國民黨成功擋下民進黨行政命令！」對此，時代力量立院黨團26日批評，「朝野共識」還硬凹成自己的功勞，請問國民黨黨團是第一天當立委嗎？

時代力量立院黨團今（26）天批評，立委林奕華將朝野共識硬凹成國民黨的功勞， 圖：翻攝自時代力量立法院黨團臉書