歐陽娜娜為中共國慶高歌《我的祖國》　文化部：依法處置

中共「十一國慶」即將到來，台灣藝人歐陽娜娜將在央視晚會上與其他歌手合唱《我的祖國》等歌曲，引起國人不滿。對此，行政院長蘇貞昌27日出席活動時則公開譴責，而文化部晚間回應，我國人民未經主管機關許可，不得與中國人民、法人、團體或機構一起從事政治性內容的合作；若陸委會認定違反相關規定，且也牽涉文化部主管事項，將會依法處置。