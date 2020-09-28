確定羈押三個月！廖國棟、陳超明不服羈押抗告失敗

立委集體收賄案於9月21日偵結，台北地檢署依《貪污治罪條例》、行賄等罪起訴立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明及各立委助理等人，日前蘇震清、廖國棟與陳超明等三人與兩名助理遭裁定續押。其中廖國棟與陳超明不服，提出抗告。但今日高等法院裁定出爐，認為確實有羈押必要，駁回兩人抗告，廖國棟、陳超明等五人確定要羈押三個月。
根據台北地檢署指揮調查局北機站的調查，前太流董事長李恆隆為爭奪SOGO經營權，在2013年至2018年間涉嫌透過「是知管理顧問公司」總經理郭克銘，向立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人行賄，透過《公司法》修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，陳超明被控涉嫌收取李恆隆100萬元賄賂。檢方於7月31日發動搜索約談，並將蘇震清等人聲請羈押獲准，檢方於9月21日提起公訴。
起訴後台北地方法院隨即召開接押庭，因立法院已經開議，根據《憲法》增修條文規定，羈押現任立委須獲得立院院會同意，因此法官諭令陳超明與廖國棟先暫押候審室。律師抗議此舉侵害人身自由，且影響後續救濟，強調應先放人，待立法院決定後再行傳喚。
廖國棟抗告北院法院組織不合法，且宣稱他不應該被羈押。廖國棟認為郭克銘已坦承涉《貪污治罪條例》犯行，依他的資產與家庭狀況，並無逃亡疑慮。廖國棟表示自己是醫生，看到原住民被迫害才挺身而出，全力幫原住民，其他事情都沒有碰觸。但遭到羈押後，他無法繼續為原住民努力，希望法官設身處地，體會原住民的弱勢命運，廖國棟也說自己有心律不整與糖尿病的問題，願意具保500萬元。
對此，北院表示，22日凌晨裁定羈押禁見，立法院在早上10點21分即函覆「旨揭函請許可案經本院朝野黨團協商，提報第10屆第2會期第1次會議決定同意許可羈押」，北院再於同日上午11點30分進行訊問庭、提示立法院的函文，因此認為處理過程無誤。
陳超明則主張郭克銘已認罪，沒有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，加上無法證實他指使辦公室主任梁文一，依他的年齡、家庭狀況，以及無犯罪逃亡的紀錄，他不可能潛逃。陳超明在庭上表示自己的人格很高尚、仁慈，絕對不會逃亡、串證，還說選立委非常辛苦，加上現在肺炎疫情，沒有逃的必要。
廖國棟、陳超明兩人不服羈押提出抗告，台灣高等法院收案後，認為兩人確實涉犯法定最輕本刑七年以上有期徒刑重罪，再加上本案仍未完全釐清，他們又是立委，具有相當的資力與人脈，有勾串、規避刑責之虞、有羈押必要，因此駁回兩人抗告，確定羈押三個月，兩人須在看守所度過中秋節。
新聞來源為Newtalk 新頭殼