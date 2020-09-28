確定羈押三個月！廖國棟、陳超明不服羈押抗告失敗

立委集體收賄案於9月21日偵結，台北地檢署依《貪污治罪條例》、行賄等罪起訴立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明及各立委助理等人，日前蘇震清、廖國棟與陳超明等三人與兩名助理遭裁定續押。其中廖國棟與陳超明不服，提出抗告。但今日高等法院裁定出爐，認為確實有羈押必要，駁回兩人抗告，廖國棟、陳超明等五人確定要羈押三個月。