趙少康讚歐陽娜娜台灣之光　要政府少給藝人壓力

藝人歐陽娜娜將於央視中國「十一」國慶晚會，高歌《我的祖國》，引發爭議，陸委會呼籲，若有涉及違反「兩岸人民關係條例」相關規定，可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。不料，趙少康卻認為，歐陽娜娜是台灣之光，讓中國人知道台灣也能栽培出那麼優秀的人才。