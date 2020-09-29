趙少康讚歐陽娜娜台灣之光　要政府少給藝人壓力

藝人歐陽娜娜將於央視中國「十一」國慶晚會，高歌《我的祖國》，引發爭議，陸委會呼籲，若有涉及違反「兩岸人民關係條例」相關規定，可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。不料，趙少康卻認為，歐陽娜娜是台灣之光，讓中國人知道台灣也能栽培出那麼優秀的人才。
趙少康在網路節目《鄉民來衝康》表示，他看了《我的祖國》的歌詞，並沒有那麼統戰，歐陽娜娜也可以說我的祖國是台灣，並為歐陽娜娜怒嗆政府，「你要跟藝人計較到什麼地步？藝人的選擇一定是市場」，又指出歐陽娜娜其實年齡很小。
尹乃菁也附和道，「娜娜小時候就在電台進出，小時候就看她，真漂亮她們家三姊妹，她現在主要發展的市場就是以大陸為主了。」後也提到過去歐陽娜娜因被指涉台獨，而表態自己的祖國是中國。
趙少康稱，「真的少給這些藝人壓力，一下子是台獨，一下又變中國，一直逼這些藝人表態，之前被稱台獨，只好說我的祖國是中國，表示我不是台獨」，再度為歐陽娜娜抱屈，強調是因為有前面這一段，若要在大陸發展，不可能說自己是台獨。
趙少康又指，台灣市場就是這麼小，有本事台灣市場就大一點，更表示，藝人沒有太多的政治sense，真是沒道理，要求太過份。
最後，趙少康更認為，歐陽娜娜換個角度講也是台灣之光，「傑出的演員去大陸發光發熱，讓大陸人能夠知道台灣真的不錯，也能栽培出那麼優秀的人才，這不是台灣的光榮嗎？有什麼好小鼻子小眼睛去壓迫他們呢？而且她會怕你（陸委會）處罰嗎？」
然而，事實上，歐陽娜娜去年遭指涉台獨，是因其父國民黨發言人歐陽龍曾發表「維持不統、不獨、不武現狀」言論，遭中國網友強力批評，與台灣政府無關。