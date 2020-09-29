細數謝長廷衝突言論　羅智強製事件簿嗆「助日代表」

國民黨籍的台北市議員羅智強今（29）日特別製作出「助日代表」謝長廷事件簿，細數謝長廷上任駐日代表以來台、日之間發生的7件爭議事件，謝長廷的發言都明顯偏向日方，羅智強嗆謝是「助日代表」無誤。

台日於釣魚台發生衝突後，駐日代表謝長廷在臉書發出回應。