細數謝長廷衝突言論　羅智強製事件簿嗆「助日代表」

國民黨籍的台北市議員羅智強今（29）日特別製作出「助日代表」謝長廷事件簿，細數謝長廷上任駐日代表以來台、日之間發生的7件爭議事件，謝長廷的發言都明顯偏向日方，羅智強嗆謝是「助日代表」無誤。
台灣蘇澳籍漁船「新凌波236」27日在釣魚台海域作業時和日本公務船發生衝突，日本海上保安廳巡邏艇KURIMA認為其違法執業，並衝撞台灣漁船，但「新凌波236」船長表示並沒有進入日本主張的領海內作業，只是因為漁具被海流沖走，所以去撿回來，雙方皆指控對方向自己衝撞。駐日代表謝長廷在事發一天後才對此表示真相尚待查明，遭藍營議員羅智強嗆是「助日代表」。
羅智強在臉書發文先指出：「日本48年前和中華民國斷交，當年還是學生的馬前總統衝上街頭第一線抗議，中華民國的外交處境一直很困難，這中間有很大的國際現實因素，不管是中日斷交或者中美斷交在風雨飄搖中，且不斷地考驗政府領導人的智慧。」
接著，他話鋒一轉 ：「但更讓人感慨的是，42年後的今天，我們有一個毫不在乎國家尊嚴的『助日代表』謝長廷。」羅智強指控，當台灣漁民、人民的權益受到日本打壓時，謝長廷常常禁聲不語，甚至幫日本說話。
羅智強繼續痛批：「就以日前，台灣漁船『新凌波236號』被日本的公務船衝撞，謝長廷竟要等到羅智強開罵了，他才打破神隱，不痛不癢出來敷衍的説『真相尚待查明』。」
最後羅智強嗆：「謝長廷你的老闆是蔡英文不是羅智強，為什麼羅智強『罵一動』，你才要不甘不願的『説一動』，羅智強不罵你就不動？有這樣的『助日代表』，台灣也真夠悲哀的。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼