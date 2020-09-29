為歐陽娜娜抱不平　羅智強：民進黨手段與白色恐怖無異

台灣藝人歐陽娜娜將在中國國慶日，登上央視晚會高唱「我的祖國｣，引發台灣大眾強烈不滿。不僅行政院長蘇貞昌公開抨擊，連文化部都表示會遵照陸委會調查，做出適當懲處。如今擬依反滲透法施行細則罰50萬，引發北市議員羅智強不滿，稍早他就在臉書批評，不認同用反滲透法去對付沒有公職在身、上台表演的藝人，民進黨越來越像共產黨，手段和白色恐怖有什麼不同？