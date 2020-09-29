為歐陽娜娜抱不平　羅智強：民進黨手段與白色恐怖無異

台灣藝人歐陽娜娜將在中國國慶日，登上央視晚會高唱「我的祖國｣，引發台灣大眾強烈不滿。不僅行政院長蘇貞昌公開抨擊，連文化部都表示會遵照陸委會調查，做出適當懲處。如今擬依反滲透法施行細則罰50萬，引發北市議員羅智強不滿，稍早他就在臉書批評，不認同用反滲透法去對付沒有公職在身、上台表演的藝人，民進黨越來越像共產黨，手段和白色恐怖有什麼不同？
台灣藝人歐陽娜娜將在中國央視的「十一國慶」晚會上，與眾中國歌手合唱《我的祖國》等歌曲，對此行政院長蘇貞昌公開批評：「有些人（親中藝人）享受我們的自由民主，享受健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評。｣；陸委會也呼籲國人不要淪為中共對台統戰的樣板。台灣網友更是傻眼到翻，一窩蜂跑去歐陽娜娜的臉書留言洗版：「拜託滾回妳的祖國，不要再拿台灣身分證。｣
網友表示：「歐陽支娜（支那）｣、「女版黃安，滿足虛榮心之後呢？｣、「舔好舔滿！最好帶全家回去投共唷｣、「要放棄台灣國籍了嗎！！！有骨氣一點好嗎｣、「用台灣健保、享台灣自由民主，然後去對面唱祖國歌。｣、「做人如果有guts，可以永遠不要回來台灣嗎｣。甚至不只台灣網友，有部分中國網友也用簡體字寫下：「歐陽小姐，您拿着台灣的護照與身分證，對祖國是最大的侮辱！如果妳愛國，請正式宣布放棄台灣國籍！！！｣
對此，羅智強稍早在臉書寫下，我不知道，民進黨是愈來愈像早年的國民黨？還是愈來愈像共産黨，以前在國共相互殺伐，誓言血洗對方的殺豬拔毛年代，去參加中共十一國慶，大概直接拉去槍斃。現在，中共都上外太空，台灣還在拔豬毛？
羅智強說，歐陽娜娜是藝人也是公眾人物，她的一言一行，被社會大眾檢視，她自該接受公評，但政府祭出反滲透法，對一個小女生「殺豬拔毛」，我也真佩服我們偉大的十字牌政府，也真是夠威風的了。好啦！我知道謝志偉之流又要扣我紅帽子了。我不認同去中共十一國慶唱「我的祖國」，但我更不認同用反滲透法去對付沒有公職在身、上台表演的藝人，那和早年國民黨執政的白色恐怖有什麼不同？
新聞來源為Newtalk 新頭殼