藍委拜託千萬不要　許銘春：明年勞保還是要依法調漲

勞健保預計明年雙漲。立法院今（5日）邀請勞動部長許銘春備詢期間，國民黨立委楊瓊瓔再三建議稱，現在是疫情的非常時期，明年健保費率千萬不要調漲。但許銘春表示，健保調漲是依據法令，每2年調漲0.5％，「明年應該還是會依照規定調漲。」