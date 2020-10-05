藍委拜託千萬不要　許銘春：明年勞保還是要依法調漲

勞健保預計明年雙漲。立法院今（5日）邀請勞動部長許銘春備詢期間，國民黨立委楊瓊瓔再三建議稱，現在是疫情的非常時期，明年健保費率千萬不要調漲。但許銘春表示，健保調漲是依據法令，每2年調漲0.5％，「明年應該還是會依照規定調漲。」
面對勞保在面臨財務壓力當下，明年將依法調漲。楊瓊瓔質詢表示，這是政府要抓勞工開刀，如果明年勞保保費率要調整，勞工荷包又要失血，替千萬勞工憂心，因此要請教，勞保費率會漲嗎？
許銘春說明，政府都是要照顧勞工，不會拿勞工開刀，勞保費率明年會漲是法律規範，每2年調整0.5％，這是2009年立法的（勞保年金制度）。
楊瓊瓔接著再問，但現在是疫情，以前法律也沒說要紓困，才趕快用紓困方案，不分藍綠全體支持，而現在勞動部長身為勞工的大家長，她說的「開刀」真的是名符其實，現在疫情這麼嚴重、失業率這麼高，在這樣的情況下，明年勞保費率會不會漲？
許銘春堅持稱，大家都在關心勞保財務的問題，會不會調整費率是法律規範，基本上目前就是依照法律規定，原則上，明年應該還是會依照規定調漲。
楊瓊瓔表示，這樣她聽不下去，如果現在的經濟基本非常好，那沒有話講，但現在都在紓困的情況下，政府應該要有應對、有變化。許銘春仍解釋，勞保收進來，是要支付勞工的保險給付．．．。但楊瓊瓔打斷稱，這大家都非常清楚，是老百姓現在沒有錢了，還要去把勞保調漲，這怎麼講得過去？
許銘春再解釋，雖然要調漲0.5％，但雇主、政府跟勞工的負擔比例不同。楊瓊瓔又打斷稱，當然不一樣，勞保調漲不只勞工本身，還會衍生到雇主，所以她具體建議，勞保不能調漲，非常時期（全球性疫情問題）不能只照目前的法令，立法院本來就是隨時接地氣在做，明年千千萬萬不要漲。
新聞來源為Newtalk 新頭殼