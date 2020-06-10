英死亡人數破5萬 疫情趨緩防疫限制可望鬆綁

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國政府今天表示，英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疑似和確診死亡病例突破5萬例，是個「殘酷的里程碑」，但感染和死亡率已逐步下滑，可望進一步鬆綁防疫封鎖措施。英國商務大臣岑浩文（Alok Sharma）援引國家統計局（ONS）分析說，英國有5萬107人死於這波疫情。英國國家統計局分析截至5月29日、死亡證明提及感染或疑似感染COVID-19的所有死亡病例。根據政府公布的官方數據，英國今天新增286起死亡病例，累計4萬883人染疫身亡，但這個數字僅納入COVID-19檢測呈陽性的死亡病例。儘管各國採用不同的通報方式和延滯時間，不過這兩種計算方式都顯示，英國是疫情最嚴重的歐洲國家，死亡人數更高居全球第2，僅次於美國。國家統計局的數據也顯示，自疫情3月蔓延10週以來，英格蘭和威爾斯的死亡人數比過去5年的平均增加了5萬7961人。儘管如此，岑浩文說，英國感染和死亡率正在下滑，可望進一步鬆綁自3月開始實施的防疫封鎖措施。岑浩文說，英格蘭所有非必要商家可望於6月15日恢復營業，但需遵守衛生安全指南，至於酒吧和餐廳最快得等到7月4日。岑浩文說：「這是我們謹慎重啟經濟的最新一步，將使全國各地重要商業區恢復生機。」他還說，商家恢復營業後，英國將繼續實施維持2公尺社交距離的規定。英國政府料將於明天宣布重新開放動物園和野生動物園，作為逐步解封的部分舉措。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090610