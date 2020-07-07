香港禁標語下架書刊　蓬佩奧批北京言論審查

（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）港區國安法上路一週，北京迅速在香港成立國安公署，香港圖書館也下架民主人士著作。美國國務卿蓬佩奧今天批評，中國在香港施行「歐威爾式審查」，持續毀壞香港思想及言論自由。香港特區國家安全法6月30日上路，北京7月3日迅速宣布，將設立中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（國安公署），並宣布相關人事任命案。由於此法禁止分裂國家、顛覆國家政權等行為和活動，違規最重可處無期徒刑，引發港人開始自我審查言論。香港社區報「馬聞」3日宣布，銷毀最新一期有關反送中運動週年特刊。法新社4日報導，新法上路才幾天，前香港眾志核心成員黃之鋒、知名泛民派立法會議員陳淑莊等作者的書疑似已從香港公共圖書館下架。蓬佩奧（Mike Pompeo）今晚發布聲明，炮轟中國對香港施行「歐威爾式審查」（Orwellian Censorship），持續毀損香港自由。蓬佩奧說，壓迫人民的國安法墨水還沒乾，相關當局就以「歐威爾式作為」成立中央人民政府駐港國安公署、將批評中共書籍從圖書館下架、禁止政治口號，甚至要求學校實施言論審查。蓬佩奧說：「到目前為止，香港是因為獨立法治下的思想與言論自由，才得以繁榮興盛，但這已不復見。」他表示，美方譴責北京反覆違背「中英聯合聲明」中義務，並對香港民眾的自由與權利再次展開攻擊。「歐威爾式」一詞衍生自已故英國作家喬治歐威爾（George Orwell），形容某些政權在思想及控制宣傳上採取的極權壓迫方式，至今已成極權主義代名詞。2018年4月，中華人民共和國政府發函給聯合航空（UA）、美國航空（AA）等數十家各國航空公司，要求將台灣標註為「中國．台灣」，白宮當時以「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense）批評北京作為。（編輯：郭中翰）1090707