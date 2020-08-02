美籍卻遭港警通緝　朱牧民：國安法下無人能倖免

（中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電）美國多部挺港法案幕後推手朱牧民遭港警通緝，是首位因港區國安法遭緝的外籍人士。朱牧民今天接受中央社專訪表示，他的案例說明國安法下無人能倖免，連挺港美議員都可能遭鎖定。中國官媒央視7月31日報導，香港警方依涉嫌違反「港區國安法」，正式通緝6名逃往海外的「亂港分子」，包括香港眾志前常委羅冠聰、獨立聯盟前召集人陳家駒，及華府遊說組織「香港民主會」（HKDC）執行總監朱牧民等。港媒報導，其中4人被指涉嫌「煽動分裂國家」，朱牧民則被控「勾結外國或境外勢力危害國安」；不過，港警並未對此證實或評論。朱牧民今天接受中央社視訊專訪表示，他出生香港，因此具有永久居留證，但他在美國生活已經30年，也在1996年取得美國公民身分。「我以美國公民身分，在美國土地上並代表美國機構遊說我自己政府，要說我的工作受到香港警方、政府管轄很荒謬。」朱牧民指出，當國安法條文公布時，外界很多人就擔心受波及的不只會是香港人，而是任何國家的公民，而北京現在顯然想用他來「試水溫」。他強調，依照北京制定、解讀國安法方式，每位投票支持「香港人權與民主法案」的美國國會議員搞不好都可能被抓。6月30日生效的港區國安法規範分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，及勾結外國或境外勢力危害國家安全等4項罪名，最重可判處無期徒刑；其中第38條明訂，不具香港永久居民身分人士在香港以外犯罪也在管轄範圍內，讓其他國籍人士也人人自危。朱牧民說，過去10個月，香港民主會成功將美國國會過去對香港的「口頭支持」，轉換成實際立法努力；中共與港府可能認為，讓他噤聲就能讓香港民主會停擺，但香港民主會非一人機構，而是與全美許多組織合作，他也致力教導其他在美港人如何從事遊說工作。他指出：「他們（北京與港府）可以攻擊朱牧民，但就算我不在了，也會有其他100個朱牧民需要他們對付。」去年9月，在「反送中」抗爭如火如荼進行之際，身為香港「占中三子」之一牧師朱耀明兒子的朱牧民集結多位在美港人，在美國政治重鎮華府成立香港民主會，盼能增強港人遊說美國國會與行政部門能量。在朱牧民等人積極推動下，美國國會通過多部挺港法案與決議案，包含授權美國總統制裁侵害香港人權人士、要求國務卿每年檢視香港自治情況的「香港人權與民主法案」、禁止美國出口橡膠子彈等軍用品給港警的「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」等。今年5月28日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即依據去年11月生效的「香港人權與民主法」，宣布香港不再擁有高度自治，啟動美國行政部門免除香港特殊待遇程序。國務院6月也針對損害香港自治、人權與自由的前任與現任中國官員，施行簽證限制措施。朱牧民表示，香港民主會目前積極推動「香港避風港法案」（Hong Kong Safe Harbor Act）及「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People's Freedomand Choice Act），盼能在國安法威脅下，提供港人庇護並加速他們移民美國。朱牧民指出，遭通緝讓他更加認知到提供港人庇護的重要性，「我是住在美國的美國公民，我不怕他們的威脅，但住在香港的人們就是生活在這些威脅下。」他透露，許多美議員私下關切他的情況，也表達支持提供港人保護，他希望上述法案9月能送委員會審議。至於遭通緝是否會對他在美遊說工作造成任何改變，朱牧民果斷回答：「完全不會。」他強調：「這件事反而讓我更清楚認知到我們（香港民主會）最初存在的目的與任務，認知到這非常急迫，會衝擊每個人。這就是中國政府的真面目與立法真正意圖，針對的不只是香港、新疆或西藏，而是世界各地。」（編輯：王永志）1090802