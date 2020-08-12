賀錦麗鋒芒畢露走中間路線 拜登接班人呼之欲出

77歲的拜登（Joe Biden）今天宣布與曾在民主黨總統初選和他激烈交鋒的賀錦麗（Kamala Harris）搭檔競選。賀錦麗具印度血統，她成為美國總統大選史上，首位登上主要政黨候選人名單的非裔女性，也是首位有此成就的亞裔美籍人士。
賀錦麗現年55歲，紐時形容，她的競選風格遠比拜登精力充沛，無論在辯論會或其他場合，總能抓住機會展現鋒芒，她的個人身分與家族背景也能鼓舞人心。
賀錦麗去年底退出民主黨總統初選後，許多黨內人士認為她未來幾乎篤定會再次嘗試角逐總統大位。拜登選擇她當政治夥伴，4年或8年後很可能欽點她為民主黨實際領袖。
賀錦麗公職生涯大部分時間擔任檢察官，走務實中間路線，拜登物色副手期間，她被視為最穩當的人選之一。她一向是民主黨建制派的可靠盟友，政策主張靈活並與拜登政見相仿，支持者認為她可強化拜登對非裔與女性選民的吸引力，右派與左派都不會有太大反彈。
民主黨內左派勢力抬頭之際，賀錦麗參與黨內總統初選時支持部分左派政見，排拒她口中遠大但不切實際的主張。
早在21世紀初，賀錦麗就被視為民主黨明日之星，也是體現美國民族熔爐發展下充滿自信的代表人物。
出身加州的她雙親都是移民學者，母親為印度裔美籍，父親來自牙買加。賀錦麗在奧克蘭與柏克萊成長，在華府歷史悠久的黑人學府霍華大學（HowardUniversity）求學，之後投入司法界，2016年成為美國史上第2位當選聯邦參議員的非裔女性。
去年6月，賀錦麗在民主黨總統初選辯論會緊咬種族議題，挖出拜登昔日反對不同膚色學生共乘校車的立場並尖銳質問，拜登當時難以招架，競選聲勢一度受挫。報導寫道，拜登可能就是看上賀錦麗當時展現的鋒芒，而選擇她當副手。
賀錦麗去年12月退選，專注力回到聯邦參議院。明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）今年5月死於白人警察之手後，她多次參與反種族歧視示威並積極鼓吹警界改革，再度找到舞台。
拜登選擇與賀錦麗搭檔，除有助鞏固非裔選民支持外，也反映非裔女性在民主黨內舉足輕重的地位。
紐時分析，非裔女性是民主黨最忠實的支持者，沒有她們力挺，拜登可能無法獲得民主黨提名問鼎白宮。拜登考慮過至少5位非裔女性副手人選，包括曾在歐巴馬執政時擔任國家安全顧問的萊斯（Susan Rice），最終選擇賀錦麗。
但賀錦麗擔任舊金山地區檢察官與加州檢察長期間處理的部分敏感案件飽受質疑，曾公開反對死刑的她決定捍衛加州死刑制度，都可能面臨民主黨內左派勢力質疑與美國總統川普的攻擊。
拜登如在11月勝選，將成為美國史上年紀最大的總統，民主黨高層普遍認為他不會爭取連任。因此，民主黨8月稍晚正式同意賀錦麗與拜登搭檔競選時，她可望成為帶領民主黨邁向2024年總統大選呼聲最高的人選。
拜登深知自己年事已高，常說他希望副總統有立即繼位的能力。拜登5月在一場募款活動談及副手條件時說：「首要特質是如果我有什麼三長兩短的話，這個人有能力馬上接任美國總統。」（編輯：韋樞）1090812