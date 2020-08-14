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中共外宣工具　孔子學院美國中心遭列外國代表機構

中央社
calendar_today2020-08-14 08:55:36

▲美國國務院13日宣布，將管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國代表機構」。（圖／翻攝m.jiemien.com）
▲美國國務院13日宣布，將管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國代表機構」。（圖／翻攝m.jiemien.com）
（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）美國國務院今天宣布，將管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國代表機構」。但官員強調，美方並非要求孔子學院關閉，只是要讓外界清楚該學院的本質。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天透過聲明宣布，將孔子學院美國中心（Confucius InstituteU.S. Center，CIUS）列為「外國代表機構」（foreignmissions），以讓外界了解該中心本質是什麼。

蓬佩奧指出，孔子學院美國中心在美國校園推動中國外宣及惡意影響力行動，孔子學院則是中共資助成立的全球影響力、文宣工具。美方目標很單純，只是要確保國內教育人士擁有充分資訊，能在是否或以何種形式讓這些中共資助計畫持續營運上，做出明智決定。

蓬佩奧說，全美及全球大專院校都在檢視孔子學院課綱，以及北京對他們教育體制的影響程度。他強調：「美國想要確保國內學生所接受的中華語言與文化教育，不受中共及其代理人操控。」

國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）今天在電話媒體簡報會中表示，孔子學院美國中心負責管理、支持及資助在美國的孔子學院，美方並非要追殺孔子學院，而是要再次呼籲大專院校好好檢視這些學院作為，並自行判斷其是否在推動學術自由與民主價值。

史達偉指出，美國長年對這些學院行動睜一隻眼閉一隻眼，期盼它們會意識到自由開放交流的美好；但效命於中共的孔子學院，不能佯裝成無害學術機構。他說：「美國支持國內從事中華語言、文化與研究，但必須是透明也不該有脅迫作為。」

史達偉舉例，加州大學聖地牙哥分校曾邀請西藏精神領袖達賴喇嘛，擔任畢業典禮致詞嘉賓，但校方卻遭施壓；也有活動講者曾在台灣求學，相關經歷卻在活動手冊中被刪除。

根據美國外國代表機構法（Foreign Missions Act），遭列「外國代表機構」的組織必須依循駐美國使館與領事館的類似規範，包括提供僱員名單與人事變動、註冊現有房產，以及購買或租賃新房產前必須事先獲得批准。

美國國務院先前也分別在2月與6月，將新華社、中國環球電視網、中國中央電視台、中國新聞社、人民日報及環球時報等9家中國官媒列為「外國代表機構」。

根據美國非營利全國學者聯合會（NationalAssociation of Scholars）統計，截至今年6月30日，美國國內共有75所孔子學院，其中4所預計今年內關門，包含設立在密蘇里大學、亞利桑那大學、加州大學戴維斯分校以及奧克拉荷馬大學內的孔子學院。

摒除上述4間大學，美國國內自2014年來已關閉41所孔子學院，其中包括2004年開辦美國第一家孔子學院的馬里蘭大學。

孔子學院雖長年打著學術交流旗幟，但美國反中議員多次指控中共透過孔子學院，試圖影響外國學術機構及外界對中國歷史與政策的評價。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）2018年2月時就發聲明，敦促他選區佛羅里達州的大學關閉孔子學院。盧比歐當時表示，孔子學院是由中國政府經營，並把語言文化教學當成擴展中共政治影響力的工具。（編輯：徐崇哲）1090814

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