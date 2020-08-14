美政軍助卿會晤蕭美琴 盼共同維繫區域和平穩定

美國國務院政軍局助理國務卿古柏（ClarkeCooper）今天透過推特（ Twitter）分享與蕭美琴會晤合照。疫情當前，照片中兩人雖保持安全距離，但仍俏皮地以「互擊手肘」方式打招呼，取代傳統的握手。
古柏在推文中表示，很高興能與台灣駐美代表蕭美琴會面，兩人將合作維繫區域和平與穩定，並在最後加註#ReliablePartner（可信賴夥伴）的標籤，強調美台堅實夥伴關係。
自2019年5月接任政軍助卿一職以來，古柏多次公開批評共軍擾台行徑，也曾在總統蔡英文今年5月就職時，推文稱讚台灣是民主典範，也是兩岸與區域和平穩定的可靠夥伴。
兩人這次會面前不久，中共才在美國衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台期間，派出軍機短暫踰越海峽中線。中共解放軍東部戰區發言人13日也表示，共軍近日多軍種在台灣海峽和南北兩端實戰化演練，是針對台海情勢和維護主權採取的必要行動。
蕭美琴7月24日正式到任，3天後就赴美國國務院與主管亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）會晤。國務院東亞局事後推文表示，歡迎蕭美琴來到美國帶領駐美代表處，並強調美台關係目前是史上最強健。（編輯：周永捷）1090814
蕭美琴 ClarkeCooper