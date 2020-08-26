疫情導致經濟惡化　巴西1500萬人將掉入貧窮階級

根據巴西智庫Tendencias的研究，因經濟惡化的緣故，今年可能有380萬戶巴西家庭約1500萬人變成中下階級和低階級，導致社會條件惡化，家庭每月收入可能低於巴西幣2500元（約新台幣1萬3323元）。
疫情危機之前，因經濟成長低，巴西智庫早已預測前景不樂觀，將會有60萬戶家庭約320萬人可能下滑到社會金字塔底層。
如果巴西智庫的研究獲得證實，今年底巴西中下和低階級家庭將達4100萬戶。
巴西家庭社會條件惡化的主因是疫情期間，正式和非正式就業市場都受到劇烈衝擊，5月至7月間，巴西失業率成長20.9%，達1220萬人。
疫情對巴西就業市場的實際衝擊還隱藏在其他數據中，例如今年第2季有890萬人失去工作，其中600萬人在非正式就業市場。這些人當中有一部份因為害怕感染2019冠狀病毒疾病或領取政府的抗疫援助金，還沒有恢復找工作，所以這些數據還沒有反映在失業率。
智庫經濟學家黎貝洛（Alessandra Ribeiro）表示，疫情對正式或學歷要求較高的職位衝擊較小，受衝擊最大的確實是中階級。
如此一來，中下和低階級的一大部分新成員，將來自家庭收入介於巴西幣2500至6100元（約新台幣1萬3323至3萬2515元）的中階級。根據智庫預測，今年巴西將減少近200萬戶中階級家庭。
一般而言，巴西中階級家庭的收入浮動很大，因為所有成員中，通常只有一人有固定工作，其餘的收入不固定，所以對疫情危機導致就業市場的任何變動非常敏感。
此外，大部分的中階級勞工從事服務業，而服務業因社交隔離措施的緣故受到嚴重衝擊，以致經濟損失可觀。
智庫預測，因巴西政府發給抗疫援助金的緣故，今年中下和低階級勞工的總收入將上升6.8%，但此效應只是暫時的，一旦疫情好轉，政府停止發給援助金，情況可能惡化。至於其他社會階級勞工，因為沒有領取援助金，總收入勢將減少。（編輯：王永志）1090826
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