歐盟推出新戰略確保稀土資源　減少對中國依賴

美聯社報導，歐盟預計，到了2050年，為了生產電動車電池及儲存能源，將需要比現在多約60倍的鋰、15倍的鈷。
在同一段時間內，歐盟對永久磁鐵中的稀土礦物需求也可能增加10倍。永久磁鐵可用於數項技術。
今年，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）凸顯全球愈來愈仰賴遠端工作、遠距教育和通訊所需的電子產品及技術，由27國組成的歐盟也加入美國、中國、日本等國家之間漸趨激烈的競爭，要確保通訊、健康、防衛及太空領域所需的原料來源不會短缺。
歐盟執行委員會副主席塞夫柯維奇（MarosSefcovic）說：「我們必須徹頭徹尾改變作法。我們很大程度上仰賴環保及社會標準較低、較不自由、貧困且採不永續經濟方式的國家來提供有限的原物料。」
歐盟約98%的稀土礦物是從中國進口；有98%的硼酸鹽來自土耳其；78%的鋰來自智利；南非則滿足歐盟71%的鉑需求。歐盟執委會認為，歐盟尚未充分開發境內礦藏。
塞夫柯維奇在歐盟總部布魯塞爾接受媒體訪問時表示：「我們必須有更多方的供應源，更充分利用歐盟境內資源，同時也會在歐盟實施最嚴格的環境及社會標準。」
在新戰略下，歐盟將與產業界、投資人、歐洲投資銀行（European Investment Bank）、各成員國等成立歐洲原物料聯盟，以確保礦物原料供應鍊。歐盟執委會也希望自明年起與加拿大及有興趣的非洲國家展開夥伴關係。
歐盟還打算研究各種方法以重複利用、修復及回收含稀土礦物的產品。歐盟執委會表示，歐洲的回收工作雖然做得很好，但僅有不到1%含稀土礦物的產品被回收處理。
歐盟的目標是在2022年之前確認境內儲存及廢棄物中關鍵原物料的可能供應量，並找出有利於回收這些原物料的計畫。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090904
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