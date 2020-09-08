NOWnews 今日新聞 navigate_next 新頭殼 navigate_next 國際.

泰國學運浪潮未歇　陸軍司令否認政變傳聞

中央社
calendar_today2020-09-08 17:19:10

▲泰國抗議行動仍持續，在好萊塢電影「飢餓遊戲」中，被視為革命象徵的三指手勢被泰國民眾廣為利用。（圖／美聯社／達志影像） 內文圖說：泰國總理帕拉育態度強硬表示，臉書必須遵守泰國的法律。（ 圖／翻攝曼谷郵報網站）
▲泰國抗議行動仍持續，在好萊塢電影「飢餓遊戲」中，被視為革命象徵的三指手勢被泰國民眾廣為利用。（圖／美聯社／達志影像） 內文圖說：泰國總理帕拉育態度強硬表示，臉書必須遵守泰國的法律。（ 圖／翻攝曼谷郵報網站）
（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）泰國7月以來全國掀起一片學運浪潮，學生團體9月中將再度發起大型抗議，軍方政變傳聞甚囂塵上。陸軍司令表示不會發生政變，學生代表則揚言若有政變，學生將激烈反抗。

這波學潮最早是學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）於7月18日晚間發起活動，號召民眾聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）前抗議政府施政，並提出3大訴求，包括解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。

當天聚集2000多人，為2014年軍事政變以來泰國最大規模的抗議行動。隨後在全國各地掀起大小不一的學生抗議浪潮。

由自由青年轉型而成的自由人民（Free people）8月16日晚間再度在民主紀念碑前舉行大型集會，重申3個訴求，人數破萬，遠超過7月18日的抗議人數。

儘管政府開始啟動討論修憲，但抗議浪潮未歇，以法政大學學生為主體的學生團體法政與遊行聯合陣線（United Front of Thammasat and Demonstration）已準備9月19日在法政大學再度發起大型抗議活動，泰國社群媒體上傳出看到軍車進入曼谷、軍方可能會政變以控制局勢的消息。

新興小黨前進黨（Move Forward）發言人納塔洽（Nattacha Boonchaiinsawat）因此在臉書發文表示，泰國人再也不怕軍方使用武力，並指出政變的傳聞代表了掌權者的絕望和懦弱，如果現在政變，就是一種自殺的行為。

陸軍司令阿皮拉（Apirat Kongsompong）昨天對曼谷郵報（Bangkok Post）表示：「不需要擔心，不會再發生（政變）了。」被問到學生將在19日舉行的示威抗議，阿皮拉表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）有能力控制住政治局勢。

鮮新聞（Khaosod）報導，學生抗議領袖之一的巴利（Parit Chiwarak）昨天表示，如果軍方敢發起政變，將遭受學生團體的激烈反抗，「我有點擔心（政變），不過我想他們不敢這麼做，這將讓軍方失去合法性，而且會遭受前所未有的反抗」。（編輯：周永捷）1090908

關鍵字

泰國 政變

延伸閱讀

NOW民調中心

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

繼續作答
回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽