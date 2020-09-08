泰國學運浪潮未歇　陸軍司令否認政變傳聞

這波學潮最早是學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）於7月18日晚間發起活動，號召民眾聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）前抗議政府施政，並提出3大訴求，包括解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。
當天聚集2000多人，為2014年軍事政變以來泰國最大規模的抗議行動。隨後在全國各地掀起大小不一的學生抗議浪潮。
由自由青年轉型而成的自由人民（Free people）8月16日晚間再度在民主紀念碑前舉行大型集會，重申3個訴求，人數破萬，遠超過7月18日的抗議人數。
儘管政府開始啟動討論修憲，但抗議浪潮未歇，以法政大學學生為主體的學生團體法政與遊行聯合陣線（United Front of Thammasat and Demonstration）已準備9月19日在法政大學再度發起大型抗議活動，泰國社群媒體上傳出看到軍車進入曼谷、軍方可能會政變以控制局勢的消息。
新興小黨前進黨（Move Forward）發言人納塔洽（Nattacha Boonchaiinsawat）因此在臉書發文表示，泰國人再也不怕軍方使用武力，並指出政變的傳聞代表了掌權者的絕望和懦弱，如果現在政變，就是一種自殺的行為。
陸軍司令阿皮拉（Apirat Kongsompong）昨天對曼谷郵報（Bangkok Post）表示：「不需要擔心，不會再發生（政變）了。」被問到學生將在19日舉行的示威抗議，阿皮拉表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）有能力控制住政治局勢。
鮮新聞（Khaosod）報導，學生抗議領袖之一的巴利（Parit Chiwarak）昨天表示，如果軍方敢發起政變，將遭受學生團體的激烈反抗，「我有點擔心（政變），不過我想他們不敢這麼做，這將讓軍方失去合法性，而且會遭受前所未有的反抗」。（編輯：周永捷）1090908