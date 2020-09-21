杜特蒂將在聯合國大會發言　談掃毒戰和南海議題

（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）菲律賓總統府今天表示，總統杜特蒂將首度在聯合國大會一般性辯論上發言，內容將涉及備受關注的掃毒戰和南海議題。
受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，杜特蒂（Rodrigo Duterte）將透過視訊在聯合國大會一般性辯論上發言。
菲國總統外交事務特別助理博賀（Robert Borje）在總統府線上記者會表示，杜特蒂發言內容預計涉及2019冠狀病毒疾病大流行的全球應變、亞太地區恐怖主義和地緣政治發展、永續發展和氣候變遷、法治、司法與人權，以及維和行動與聯合國。
記者提問，關於菲中南海主權爭議和歐洲議會近日對馬尼拉當局掃毒戰侵犯人權的抨擊，杜特蒂發言是否會涉及這些內容。博賀說，杜特蒂的演說會涵蓋這些議題。
杜特蒂發言時間預定為一般性辯論首日、紐約時間22日上午9時到下午2時45分間。
另外，針對歐洲議會17日決議，鑑於馬尼拉當局嚴重侵犯人權，要求歐洲聯盟執行委員會啟動「可能導致超普遍性優惠關稅（GSP+）暫時取消的程序」，菲國參議院少數黨領袖戴瑞隆（Franklin Drilon）今天接受ABS-CBN新聞台訪問時說，一旦關稅優惠遭取消，20萬菲國勞工可能失業，呼籲政府認真看待這項威脅。
歐盟對菲律賓的「超普遍性優惠關稅」涵蓋6274種菲國本地製造產品。
菲國內政部長安約（Eduardo Año）告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），他很關切歐洲議會這項決議，將確保「這些指控被證明是錯的」。
安約說，菲國政府和國家警署「從未有過侵犯人權的政策，更不用說（縱容）法外處決」。政府將持續把違反這些法規、侵犯菲律賓公民人權的人移送法辦。（編輯：周永捷）1090921