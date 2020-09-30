北京：中印正舉行邊境磋商會議　推動局勢緩和

（中央社台北30日電）中印雙方日前同意邊境不再增兵，以建立互信緩解局勢。中國外交部發言人汪文斌今天表示，雙方正舉行第19次邊境事務磋商和協調工作機制會議，以推動局勢緩和降溫。
中國外交部下午舉行例行記者會，據澎湃新聞，汪文斌在回答相關提問時作上述表示。他並提到，會議重點討論落實兩國外長莫斯科會晤達成的5點共識，研究解決剩餘問題，推動中印邊界局勢緩和降溫。
中國國務委員兼外長王毅與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）10日在莫斯科會晤，並達成5點共識，包括兩軍應繼續對話、盡快脫離接觸以及避免在邊境採取任何可能使事態升級的行動等。
印度政府22日發表聲明指出，中印軍團指揮官會議21日在摩爾多（Moldo）舉行，雙方同意不再增派部隊開赴前線，不再讓緊張局勢升高，被視為是建立互信的舉措。
中國國防部22日深夜也發出聲明表示，會談後，雙方同意停止向一線新增兵力，不單方面改變現地態勢，以及儘快舉行第7次會談。
香港「南華早報」近日引述印媒報導，雙方高層軍事指揮官21日同意不再增派更多部隊到前線，緩和持續的緊張局勢，但部隊要在海拔超過4500公尺、氧氣稀薄且10月後氣溫驟降的山區生活，也是談判時一大重點。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1090930